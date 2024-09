ORF-Programmschwerpunkt zum Welttag der Gebärdensprachen und zum Welttag für psychische Gesundheit

Dokumentationsreihe „Ziemlich bestes Team“ in ORF 2 gestartet; umfangreiche Berichterstattung zu Inklusionsschwerpunkten

BIZEPS

Der ORF macht mit einem umfassenden Schwerpunkt in all seinen Medien (Fernsehen, Radio und Online) auf den Welttag der Gebärdensprachen am 23. September 2024 und auf den Welttag für psychische Gesundheit am 10. Oktober aufmerksam und möchte mit zahlreichen Sendungen und Beiträgen das öffentliche Bewusstsein dafür stärken.

Zusätzlich läuft mit dem „Ziemlich besten Team“ bereits eine Dokumentationsreihe in ORF 2, die Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche begleitet und Best-Practice-Beispiele für Inklusion in Unternehmen zeigt. Alle Sendungen werden mit Untertiteln und in Österreichischer Gebärdensprache angeboten und sind nach der Ausstrahlung via ORF ON abrufbar.

ORF-Schwerpunktprogramm zum Welttag der Gebärdensprachen

ORF 2 zeigt anlässlich des Welttages der Gebärdensprachen bereits am Samstag, dem 21. September, ab 16.55 Uhr in der Sendreihe „Religionen der Welt“ den Beitrag „Mit den Händen singen“, in dem Rosa Huemer begleitet wird, eine Sängerin, die Teil des ersten Österreichischen Gebärdenchores ist, der in Oberösterreich Gottesdienste mitgestaltet. Am selben Tag thematisiert der Beitrag „Selbstbewusst – Stottern macht Mut“ in „Bewusst gesund“ die Redeflussstörung, die meist im Kindesalter auftritt.

Bis zur Pubertät kann sich das Stottern wieder legen oder nur mehr abgeschwächt auftreten. Doch bei ca. einem Prozent der Menschen bleibt diese Redeflussstörung auch im Erwachsenenalter bestehen. Des Welttags der Gebärdensprachen nimmt sich auch „Guten Morgen Österreich“ am Montag, dem 23. September, von 6.30 bis 9.00 Uhr an, wenn die Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes Helene Jarmer zu Gast im Studio ist.

Sie spricht über die Inklusion von Gehörlosen und was in Österreich in diesem Zusammenhang noch zu tun ist. Und auch das „Studio 2“ wird sich mit einem Beitrag am besagten Tag dem Schwerpunkt widmen.

Ein weiteres Highlight in ORF 2 wird um 0.05 Uhr der Dokumentarfilm „Seeing Voices“ sein. Die Protagonistinnen und Protagonisten in „Seeing Voices“ sind zwar gehörlos, aber ohne Worte sind sie wahrlich nicht: Die Gebärdensprache birgt ein Paralleluniversum voller Ausdruckskraft und Magie, das den meisten Hörenden unerschlossen bleibt. Ayse, Helene und die gehörlosen Mitglieder der Familie Hager vermissen weder Musik noch das Zwitschern der Vögel, schließlich haben sie es nie gehört, sehr wohl aber das Recht auf ihre Muttersprache.

Diesen schmalen Grat zwischen der hörenden und der gehörlosen Welt meistern sie alle auf völlig unterschiedliche Weise – aber keineswegs leise. Und auch die Dokumentationsreihe „Ziemlich bestes Team“, die im Rahmen der Sendung „konkret“ gezeigt wird, hat am 24. September ab 18.30 Uhr den Welttag der Gebärdensprachen als Thema.

Im Beitrag „Gehörlos in der Boutique“ wird die in Afghanistan geborene und in Wien lebende Soraya Azami begleitet. Azami ist seit ihrer Geburt gehörlos und beherrscht – nach zwei Jahren in Österreich – die österreichische Sprache bereits ausgezeichnet, in Schrift und in der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS). Ihr Ehrgeiz und ihre positive Art sind wohl mit verantwortlich, dass die junge Frau rasch einen Arbeitsplatz gefunden hat, in einer exklusiven Boutique in der Wiener Innenstadt.

Der Welttag der Gebärdensprachen findet auch in der Berichterstattung der ORF-Landesstudios Niederschlag. In den „Bundesland heute“-Sendungen wird darauf mit Beiträgen aufmerksam gemacht, so zeigt etwa „Vorarlberg heute“ zum Thema „technologischer Fortschritt“, wie Medizin und Technologie das Leben von Menschen mit Gehörbeeinträchtigungen erleichtern, „Oberösterreich heute“ bringt einen Beitrag zum Thema „Gebärdensprache seit heuer auch als Maturafach“, und in „Burgenland heute“ begleitet eine Gebärdendolmetscherin gehörlose Patientinnen und Patienten und hilft bei Befunden und der Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Auch Radio Niederösterreich spielt zwei Beiträge zum Thema, wobei einmal der „Gehörlosenverband Niederösterreich“ und einmal ein Elternverein, der Eltern mit Kindern mit Hörbeeinträchtigungen als Anlaufstelle dient, besucht wird.

In ORF 1 ist zum Welttag der Gebärdensprachen am Montag, dem 23. September, um 20.02 Uhr eine Ausgabe des ZIB Magazins dem Thema gewidmet. Zudem zeigt ORF 1 am Dienstag, dem 24. September, ab 0.10 Uhr den Zweiteiler „Omar Sarsam: Sonderklasse“, in dem das Multitalent der österreichischen Kabarettszene mit einer höchst unterhaltsamen Ausgabe seines Programmes ein starkes Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit setzt.

Mit den beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen Anna und Marietta Gravogl an seiner Seite ist die Sendung nicht nur in Österreichische Gebärdensprache übersetzt und nachzuverfolgen, sondern erhält zudem eine vertiefende Humorebene. Außerdem noch abrufbar ist eine Sendung von ORF 1 über den Diversity Ball, dessen Ziel es ist, Gebärdensprache sichtbar in die Gesellschaft zu integrieren.

ORF III zeigt am 23. September in „ORF III Aktuell“ einen Beitrag zum Thema Gebärdensprachen im Alltag und führt anschließend ein Experten-Gespräch.

„Laute Nächte“ heißt das Ö1-Hörspiel, in dem sich eine junge Frau und ein junger Mann nachts in einem Club beim Tanzen treffen. Die Protagonistin Anna ist gehörlos, der junge Mann, Martin, versteht Annas Verhalten aufgrund seiner Ahnungslosigkeit in der Folge als Ablehnung. Anna hat Erfahrung, was passiert, wenn ihr Gegenüber von ihrer Gehörlosigkeit erfährt. Das Hörspiel, die Geschichte zweier Liebender, lotet die Grenzen zwischen Zurückweisung, Verständnis und Mitleid aus und ist via ORF Sound jederzeit abrufbar.

Am 23. September stellt Ö1 in einem Beitrag in „Digital.Leben“ um 17.55 die App „Lingvano“ vor, mit der Nutzerinnen und Nutzer Gebärdensprache lernen können und erklärt, wie eine Sprache, die mit Händen, Gestik und Mimik „gesprochen“ wird, per Smartphone oder Tablet vermittelt werden kann.

ORF KIDS zeigt im regulären Programm mehrmals am Tag die „ZIB ZACK Mini“ mit einer Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache und ist zusätzlich zum linearen Kanal durchgängig auf kids.ORF.at zeitunabhängig abrufbar. Die „ZIB ZACK Mini“ nimmt sich auch am Welttag der Gebärdensprachen des Themas mit einem besonderen Hinweis an.

Wenige Tage nach dem Welttag der Gebärdensprachen findet in Österreich die Nationalratswahl statt, die das bisher umfangsreichste barrierefreie ORF-Programmangebot in diesem Zusammenhang bietet: In Summe sind 20 Stunden auf ORF 2 Europe oder ORF ON live übersetzt in Österreichische Gebärdensprache mitzuverfolgen.

Das umfasst alle Zweierkonfrontationen der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin („Wahl24: Die Konfrontation“ sowie die „Elefantenrunde“ mit allen Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin, alle vier Folgen des Reportage-Formats „Was braucht Österreich?“ und eine Wahlausgabe von „ZIB WISSEN – Demokratie“).

Das abschließende Highlight des umfangreichen Angebots in Österreichischer Gebärdensprache stellt schließlich die Übersetzung der Berichterstattung am Wahlabend von 15.00 bis 22.20 Uhr sowie der Sendungen am Folgetag in ORF 2 dar.

Der Welttag für psychische Gesundheit in den ORF-Programmen

ORF 2 macht in „Aktuell nach eins“ am Donnerstag, dem 10. Oktober, um 13.20 Uhr mit einem Beitrag, in dem eine betroffene Person von ihren Panikstörungen erzählt, auf den Welttag für psychische Gesundheit aufmerksam. Im Studio wird zudem Brigitte Heller sein, die als Vorstandsvorsitzende vom Verein Lichterkette, der Betroffenenvertretung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, ihre Erfahrungen teilen wird. Zudem wird um 17.30 Uhr im „Studio 2“ der Beitrag „Übergänge im Leben“ gezeigt und mit dem Psychologen Dr. Bardia Monshi ein Experte als Gast im Studio sein.

Auch ein Beitrag der Dokumentationsreihe „Ziemlich bestes Team“ widmete sich dem Thema psychische Gesundheit am 17. September und zeigte Vorzeigebeispiele der ÖBB. Der Beitrag ist nach wie vor auf ORF ON abrufbar. Dem Thema Inklusion verschreibt sich auch der „Bürgeranwalt“ mit dem Beitrag „Integrationskindergartenplatz“ am Samstag, dem 12. Oktober, um 18.00 Uhr. Darin wird gezeigt, dass ein Mädchen mit seltenem Gendefekt, Trisomie 18, keinen geeigneten Kindergartenplatz bekommt. Der wäre aber nötig, damit beide Eltern arbeiten gehen und die große Familie erhalten können.

Reden als Schlüssel zur psychischen Gesundheit: Bereits zum zweiten Mal veranstaltet Ö3 in der Woche rund um den Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober das „Ö3 Mental Health Festival“ im Radio und in allen Ö3-Kanälen. Das Ziel: Offen und vorurteilsfrei über psychische Probleme sprechen, sie aus der Tabuzone direkt auf die größte Bühne des Landes holen – und damit mitten ins Bewusstsein der Gesellschaft. Aus diesem Anlass startet auch der Mental-Health-Podcast „Kratky sucht das Glück“ in die zweite Staffel.

Ö3-Host Robert Kratky spricht mit bekannten Persönlichkeiten übers Leben, über mentale Gesundheit und den Weg dorthin – mit allen Tiefen und Höhen, schonungslos offen, motivierend und inspirierend. Der Podcast zeigt, dass Reden immer hilft – und wenn niemand zum Reden da ist, dann ist die Ö3-Kummernummer (116 123) da.

Die Psychische Gesundheit stellt auch Ö1 am 10. Oktober in „Am Puls“ ab 16.05 Uhr in den Mittelpunkt. Zentrale Fragen des Beitrags sind, wie man handeln sollte, wenn jemand eine seelische Krise durchmacht oder wie man Menschen am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder in der Familie helfen kann, wenn sie psychische Probleme durchmachen. Obwohl psychische Erkrankungen in Österreich weit verbreitet sind – etwa ein Viertel der Bevölkerung ist betroffen – trauen sich die meisten nicht, diese Personen darauf anzusprechen und wissen nicht, wie man hier Hilfestellung leisten kann.

In dieser Ausgabe von „Am Puls“ wird mit Expertinnen und Experten über Aufklärungsangebote gesprochen und gefragt, warum Scham und Scheu das Thema „psychische Gesundheit“ nach wir vor zu einem Tabu machen und was „Erste Hilfe für die Seele“ bedeutet.

Der Tag der psychischen Gesundheit wird auch bei ORF KIDS in der aktuellen Berichterstattung der „ZIB Zack Mini“ bzw. in der Sendung „Mini Spezial“ wahrgenommen: Auf die Zielgruppe der Kinder (und deren Umfeld) abgestimmt, beschäftigen sich die Sendungen mit den Fragen „Was bedeutet das überhaupt?“, „Wie geht man damit um?“ und „Wo kann man sich Rat holen?“.

Und auch „Hallo OKIDOKI“ bringt am 10. Oktober einen Beitrag zum Thema psychische Gesundheit und thematisiert die Bandbreite von Gefühlen. Im Beitrag trifft „Hallo OKIDOKI“-Moderatorin Melanie Flicker eine Expertin / einen Experten und findet heraus, wie man in so einer Situation vorgeht.

Ziemlich bestes Team in ORF 2

Bereits seit dem 9. September läuft die Reihe „Ziemlich bestes Team“. In der Dokumentationsreihe, die bis 17. Dezember jeden Dienstag um 18.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen der Sendung „konkret“ präsentiert wird, werden Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche begleitet und ihre Chancen, Unternehmen mit ihrer Arbeitskraft zu unterstützen, aufgezeigt. Best-Practice-Beispiele von Unternehmen zeigen, wie Inklusion am Arbeitsplatz funktionieren kann.

Den Abschluss der Reihe bildet eine „konkret“-Spezialsendung zum „Ziemlich besten Team“. Auch das ZIB-Magazin widmet sich der Reihe und bringt in Zusammenarbeit mit Redakteur Ernst Schwarz noch bis zum 9. Dezember Beiträge an acht Terminen. Alle Beiträge zum „Ziemlich besten Team“ können via ORF ON nachverfolgt werden. Für arbeitssuchende Menschen mit Behinderungen und für Unternehmen, die einen Arbeitsplatz anbieten wollen, gibt es zudem einen Servicelink auf der.ORF.at.

Aktuelle Berichterstattung im ORF.at-Netzwerk und im ORF TELETEXT

Auch das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmen sich im Rahmen ihrer aktuellen Überblicksberichterstattung den Themen Barrierefreiheit, Inklusion in der Gesellschaft und psychische Gesundheit. Auf ORF ON werden die TV-Sendungen und -Beiträge zur Aktion „Ziemlich bestes Team“, dem Welttag der Gebärdensprachen und dem Tag der psychischen Gesundheit auch barrierefrei zugänglich gemacht.

Barrierefreie Maßnahmen und Angebote in den Online- und Teletextangeboten des ORF

Barrierefreiheit ist insgesamt ein wichtiger Schwerpunkt in den Online- und Teletextangeboten des ORF. Die Seiten des ORF.at-Netzwerks orientieren sich diesbezüglich an den WCAG 2.2-Richtlinien, die Umsetzung bzw. der Ausbau von Maßnahmen erfolgt schrittweise im Rahmen der sukzessiven technischen Modernisierung des Angebots. Auch Nachrichten in Einfacher Sprache werden täglich auf der Startseite des ORF.at-Netzwerks bereitgestellt.

Auf ORF ON werden alle TV-Sendungen des ORF, sofern entsprechend verfügbar, auch in Gebärdensprache (ÖGS), mit Untertiteln, Audiodeskription und/oder Transkripten angeboten. Darüber hinaus macht ORF ON mehr als 60 Videos zum Thema „Selbstbestimmung und Vielfalt: Gelebte Inklusion in der Gesellschaft“ in einem Archiv zugänglich.

Der ORF TELETEXT bietet mit seinem umfassenden Untertitelungsangebot auf Seite 777 gehörlosen und stark hörbehinderten Menschen die Möglichkeit, das ORF-TV-Programm so barrierefrei wie möglich mitzuverfolgen. Er stellt darüber hinaus im Magazin „Lesen statt Hören“ umfassende Kontaktadressen zu Servicestellen, spezielle Veranstaltungs- und Eventhinweise (Kultur, Sport, Gehörlosen-Clubs und -Vereine), Infos zu Seelsorge, Hinweise auf Hörfilme und Hörsendungen zur Verfügung und bietet Nachrichten in Einfacher Sprache in den Sprachstufen B1 (ab Seite 470) und A2 (ab Seite 480).