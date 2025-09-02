ORF-Schwerpunkt „Ziemlich bestes Team“ begleitet ab 2. September wieder Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg zu einer Anstellung

ORF 2 zeigt bis 16. Dezember jeden Dienstag im Konsumentenmagazin „konkret“ Episoden zum Thema Arbeitsplatzsuche

Zahlreiche Unternehmen klagen nach wie vor über Personal- und Fachkräftemangel. Oft wird bei der Suche nach geeignetem Personal das Potenzial von Menschen mit Behinderungen unterschätzt.

In „Ziemlich bestes Team“, einer Dokumentationsreihe, die ab 2. September 2025 jeden Dienstag um 18.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen der Sendung „konkret“ präsentiert wird, werden Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche begleitet und mit Best-Practice-Beispielen gezeigt, welche Potenziale sie für ihre Arbeitgeber:innen mitbringen.

Von 2. September bis 16. Dezember zeigt ORF 2 jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Konsumentenmagazin „konkret“ Episoden der Dokumentationsreihe „Ziemlich bestes Team“ von Ernst Schwarz, die sich speziell mit dem Thema Arbeit und Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen.

Schwarz begleitete dabei ein halbes Jahr lang Menschen mit Behinderungen, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. In Bewerbungsgesprächen stellen sie den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ihr Potenzial vor und lernen bei Schnuppertagen und Praktika die Arbeit in einem Unternehmen kennen.

In jeder Episode wird dabei eine Protagonistin oder ein Protagonist des „Ziemlich besten Teams“ vorgestellt. Auch das „ZIB Magazin“ setzt im Herbst mit Porträts einen Schwerpunkt für inklusive Berichterstattung. Ende Dezember 2025 folgt schließlich ein „konkret Spezial“, das noch einmal die Höhepunkte der diesjährigen Staffel zusammenfasst.