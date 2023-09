ORF-Schwerpunkt „Ziemlich bestes Team“ begleitet Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg zu einer Anstellung

ORF 2 zeigt jeden Dienstag, von 12. September bis 19. Dezember 2023, im Konsumentenmagazin „konkret“ Episoden zum Thema Arbeitsplatzsuche

Geschlossene Cafés und Restaurants, viele Ruhetage, Aufträge, die nicht erfüllt werden können. Zahlreiche Unternehmen klagen über Personal- und Fachkräftemangel.

Oft wird bei der Suche nach geeignetem Personal das Potenzial von Menschen mit Behinderungen unterschätzt. In „Ziemlich bestes Team“, einer Dokumentationsreihe, die ab 12. September 2023 jeden Dienstag um 18.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen der Sendung „konkret“ präsentiert wird, werden Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche begleitet und ihre Chancen, Unternehmen mit ihrer Arbeitskraft zu unterstützen, aufgezeigt.

„Ziemlich bestes Team“ im ORF

Von 12. September bis 19. Dezember 2023 zeigt ORF 2 jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Konsumentenmagazin „konkret“ Episoden der Dokumentationsreihe „Ziemlich bestes Team“ von Ernst Schwarz, die sich speziell mit dem Thema Arbeit und Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen.

Schwarz begleitete dabei ein halbes Jahr lang Menschen mit Behinderungen, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. In Bewerbungsgesprächen stellen sie den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ihr Potenzial vor und lernen bei Schnuppertagen und Praktika die Arbeit in einem Unternehmen kennen.

Zum Auftakt des Schwerpunkts am 12. September begleiten die Daytime-Formate des ORF den Start von „Ziemlich bestes Team“ mit Best-Practice-Beispielen und Interviews mit Expertinnen und Experten:

So sind etwa in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr in ORF 2) Kathrin Jungwirth, eine Unternehmerin aus dem Waldviertel, und Jakob Wagner, ein Angestellter mit Down-Syndrom zu Gast, und ein Beitrag in „Studio 2“ um 17.30 Uhr begleitet den Wiener Lorenz Huber, der sich von seinem Autismus nicht eingeschränkt fühlt und einen Arbeitsplatz sucht.

„Aktuell nach eins“ bringt zum Auftakt eine Reportage über „Literaturbootschafter“ und besucht drei junge Schreibtalente mit Lernschwierigkeiten an ihrem Arbeitsplatz auf dem Wiener Badeschiff.

Anschließend wird in der Sendung live im Studio mit Rudolf Kravanja, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates, über die Themen Arbeitsrechte und Chancen für Menschen mit Behinderungen gesprochen. Auch das „ZIB Magazin“ in ORF 1 um 20.00 Uhr greift 14-täglich Handlungsstränge von „Ziemlich bestes Team“ auf und wird Teile der Dokumentationsreihe in Beiträgen berücksichtigen.

Auch die ORF-Landesstudios lassen in ausgewählten Beiträgen in „Bundesland heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 Aspekte der Dokumentationsreihe einfließen. Zum Abschluss des Schwerpunkts wird Anfang Jänner 2024 in zwei „konkret“-Spezialsendungen noch einmal Bilanz gezogen.