ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“ ab 4. November barrierefrei

Die Untertitelungs-Abteilung des ORF ermöglicht ab dann täglich die Barrierefreiheit der Sendung „Guten Morgen Österreich“.

ORF

Die ORF-Morgensendung „Guten Morgen Österreich“ wird ab dem 4. November 2024 mit Untertiteln angeboten und stellt damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung eines 100 Prozent barrierefreien ORF-Angebots dar.

Die Untertitelungs-Abteilung des ORF ermöglicht ab dann täglich die Barrierefreiheit der Sendung „Guten Morgen Österreich“, die von Montag bis Freitag von 6.30 bis 9.00 Uhr in ORF 2 zu sehen ist. Außerdem werden auch sämtliche „Zeit im Bild“-Sendungen in diesem Zeitraum mit Untertiteln versehen (7.00, 7.30, 8.00 und 8.30 Uhr). Die „Zeit im Bild“ um 9.00 Uhr wird schon seit längerem mit Untertiteln angeboten.

Insgesamt bietet der ORF aktuell um die 19.000 Stunden Programm mit Untertiteln im Jahr an. ORF 1 und ORF 2 sind beide zu etwa 90 Prozent untertitelt. Die Untertitel sind im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON – sowohl live als auch on demand – zu finden.

„Mit der Untertitelung von ,Guten Morgen Österreich‘ schließen wir die letzte größere Lücke bei der Barrierefreiheit von ORF 2. Es ist für uns ein wesentlicher Schritt beim Ausbau unseres Angebotes für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung“, sagt der ORF-Abteilungsleiter für Barrierefreiheit und Inklusion, Robert Ziegler.

„Gleichzeitig sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Untertitelungs-Abteilung mit den ‚Zeit im Bild‘-Sendungen auch für den Ausbau des barrierefreien Informationsangebotes“, so Ziegler.

Anukis Aichholzer, Sendungsverantwortliche von „Guten Morgen Österreich“: „Ich freue mich sehr, dass unsere ‚Guten Morgen Österreich‘-Sendung durch die Untertitelung einem noch größeren Publikum mittels barrierefreiem Zugang ermöglicht wird.

Die kompetenten Kolleginnen und Kollegen der ORF-Untertitelung sorgen dafür, dass unser Leitspruch ‚ORF für alle‘ zukünftig bereits ab den frühen Morgenstunden umgesetzt und gelebt wird.“

„Guten Morgen Österreich“: Mit dem ORF gut informiert in den Tag starten

Ein täglicher Mix aus Information, Service und Unterhaltung gepaart mit Live-Schaltungen aus ganz Österreich lässt das Publikum von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr in ORF 2 gut informiert in den Tag starten.

Das „Guten Morgen Österreich“-Moderatorenteam rund um Eva Pölzl und Patrick Budgen begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer mit aktueller Information, Wissenswertem und Tipps der „Guten Morgen Österreich“-Expertinnen und -Experten durch den Morgen. Darin inkludiert sind sechs Früh-„ZIB“-Ausgaben (ab 6.30 Uhr halbstündlich).

Barrierefreie Services des ORF

Der ORF hat mit seinen barrierefreien Angeboten in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal und baut seine Services kontinuierlich aus. Das barrierefreie Angebot des ORF hat sich im Vergleich zu den Vorjahren bei allen Services (Untertitelung, Audiodeskription, Österreichische Gebärdensprache, Nachrichten in Einfacher Sprache) erneut gesteigert.

Derzeit werden fast 90 Prozent in ORF 1 und ORF 2, an die 60 Prozent in ORF III und ca. 2,5 Prozent in ORF SPORT + untertitelt. Im Schnitt werden darüber hinaus rund 610 Stunden pro Jahr in Österreichischer Gebärdensprache ausgestrahlt.

Für Menschen mit einer Sehbehinderung werden derzeit im Schnitt rund siebeneinhalb Stunden täglich mit akustischer Bildbeschreibung angeboten. Im Jahr 2023 konnte das Angebot auf rund 2.800 Stunden Audiodeskription pro Jahr ausgebaut werden.

Bereits seit 2017 werden im ORF TELETEXT Nachrichten in Einfacher Sprache veröffentlicht. Seit 2022 senden alle neun Regionalradios täglich einen Nachrichtenblock in Einfacher Sprache. Radio Wien hat ein darüber hinausgehendes Angebot am Sonntagvormittag in der Kindersendung „WOW – die Rätselshow“.

In ORF III gibt es von Montag bis Freitag um 19.25 Uhr Nachrichten in Einfacher Sprache als Fernsehnachrichten. Diese Nachrichten sind im Dezember 2023 von zwei auf fünf Minuten verlängert worden. Und auf news.ORF.at werden seit Mai 2020 täglich sechs Meldungsblöcke in einem eigenen Nachrichtenticker prominent auf der Startseite angeboten. An diesem Meldungsblock wirkt auch die Inklusive Lehrredaktion des ORF mit.

Über Barrierefreiheit und Inklusion im ORF

Dem ORF ist es ein Anliegen, mit seinen Programmangeboten einen Beitrag zu mehr Verständnis für Inklusion in der Gesellschaft zu leisten. Die Abteilung „Barrierefreiheit und Inklusion“ des ORF setzt sich für die barrierefreie Teilhabe von rund zwei Millionen Menschen in Österreich ein, die mit Behinderungen oder Einschränkungen leben.

Als Teil des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags – vor allem aber als gesellschaftliche Verpflichtung – arbeitet das Team daran, Hürden in den Bereichen Hören, Sehen und Verstehen abzubauen. Täglich werden mehr als 70 Stunden Untertitel angeboten und Sendungen mit Audiodeskription, in Österreichischer Gebärdensprache sowie Nachrichten in Einfacher Sprache für Menschen mit Lernbehinderung zur Verfügung gestellt.

Ziel des ORF ist ein Programm ohne Barrieren, das für alle Menschen in Österreich zugänglich ist. Darüber hinaus strebt der ORF eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an, indem er deren Stimme im ORF und in seinen Programmen stärkt und fördert.