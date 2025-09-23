ORF startet automatische Live-Untertitelung – mit Hilfe künstlicher Intelligenz

Mit dem Start der automatisierten Live-Untertitelung zeigt der ORF, wie technologische Innovation zur inklusiven Medienlandschaft beitragen kann. Unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI) werden nun täglich mehrere Sendungen in Echtzeit untertitelt.

ORF

Am 29. September 2025 startet der ORF ein neues barrierefreies Angebot: Die täglichen Ausgaben von „Bundesland heute“, „Südtirol heute“ sowie alle Sendungen auf ORF SPORT +, die gesprochenes Wort enthalten, werden künftig automatisch und live untertitelt.

Die Untertitel sind über den ORF TELETEXT auf Seite 777 und auch auf ORF ON Live abrufbar. Besonders technisch aufwändig war die notwendige Regionalisierung des ORF-Teletexts, da neun untertitelte „Bundesland heute“-Sendungen gleichzeitig ausgestrahlt werden.

Der ORF hat diese Neuerung erstmals am 18. September 2025 offiziell angekündigt – im Rahmen einer OTS-Aussendung zum Programmschwerpunkt rund um den Internationalen Tag der Gebärdensprachen.

Von zeitversetzt zu live: Ein Qualitätssprung

Seit Anfang Jänner 2024 gibt es in allen Ausgaben von „Bundesland heute“ bereits Untertitel – allerdings wurden diese bisher zeitversetzt angeboten. Das heißt: Erst nach der Live-Sendung standen die Untertitel zur Verfügung. Für gehörlose und schwerhörige Zuseher:innen war das ein wichtiger, aber noch unvollständiger Schritt.

Mit dem Umstieg auf die automatische Live-Untertitelung erfolgt nun der nächste große Fortschritt: Mehr Gleichzeitigkeit, mehr Teilhabe – direkt beim Sehen.

Selbstverständlich sind die Sendungen mit Untertiteln auch weiterhin zeitversetzt auf ORF ON abrufbar.

Künstlicher Intelligenz macht’s möglich

Die neue Untertitelung erfolgt mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Eine Software erkennt das gesprochene Wort und wandelt es automatisch in Text um. Damit setzt der ORF gezielt auf neue Technologien, um Barrieren abzubauen und Informationen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

Zum Einsatz kommt dabei nicht nur eine einfache Spracherkennung – mehrere KI-Programme analysieren zusätzlich den Kontext, um Inhalte präziser zuzuordnen und die Qualität der Untertitel deutlich zu verbessern.

Ziegler: „Ein Riesenschritt zu unserem Ziel“

Robert Ziegler, Leiter der ORF-Abteilung für Barrierefreiheit und Inklusion, betont die Bedeutung der neuen Technologie in der heutigen ORF-Aussendung.

Wir machen mit der automatisierten Live-Untertitelung der ,Bundesland heute‘-Sendungen und von ORF SPORT + einen Riesenschritt zu unserem Ziel, 100 Prozent aller Sendungen barrierefrei anzubieten. KI-Untertitel ergänzen das umfangreiche Angebot, für das weiterhin täglich die Redakteurinnen und Redakteure der Untertitelungs-Abteilung sorgen.

ORF / Hans Leitner

Der ORF-Abteilungsleiter sieht großes Potenzial und erläutert dies gegenüber BIZEPS-Nachfrage wie folgt:

Mit der Live-Untertitelung der ,Bundesland heute‘-Sendungen schließen wir dank des technischen Fortschritts eine wesentliche Lücke bei der Barrierefreiheit – darüber freuen wir uns sehr! Bei ORF SPORT + schaffen wir mit den KI-Untertiteln mit einem Schlag quasi den Vollausbau eines ganzen Senders. 100 % Untertitel für das ganze Programm sind damit auf dem Weg von der Utopie zur Realität.

Jarmer: „Teilhabe ist möglich, wenn der Wille da ist“

ÖGLB / Robert Harson

Helene Jarmer, Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes, begrüßt gegenüber BIZEPS diesen technologischen Fortschritt.

Der Österreichische Gehörlosenbund fordert seit vielen Jahren barrierefreien Zugang zu Nachrichten. Mit der KI-Untertitelung setzt der ORF nun ein wichtiges Zeichen – Teilhabe ist möglich, wenn der Wille da ist.

Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit

Dank KI-gestützter Untertitelung können Inhalte nun erstmals live und für ein breites Publikum barrierefrei zugänglich gemacht werden.

Diese bedeutende Weiterentwicklung ist das Ergebnis einer langjährigen, engen Zusammenarbeit zwischen dem ORF und der Behindertenbewegung – unter anderem im ORF-Publikumsrat sowie des ORF-Expert:innenbeirats zum Thema Barrierefreiheit.

„Einen wesentlichen Rahmen für Verbesserungen bilden die gesetzlich verpflichtenden Aktionspläne zur Barrierefreiheit, in denen der ORF jährlich konkrete Ziele formuliert – viele davon wurden auch heuer bereits übertroffen“, so Martin Ladstätter, der vom Österreichischen Behindertenrat nominierte Vertreter im ORF-Publikumsrat für den Bereich Menschen mit Behinderungen.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zeigt eindrucksvoll, wie technologische Innovation gezielt zur Förderung von Inklusion beitragen kann.