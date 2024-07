ORF startetet inklusives Casting für mehr Präsenz von Menschen mit Behinderungen in Werbung und Fernsehen

Per E-Mail teilen

Vom 9. Juli bis 8. September 2024 veranstaltet der ORF im Rahmen der Initiative „Mach dich sichtbar“ ein inklusives Casting, um mehr Menschen mit Behinderungen ins Werbefernsehen zu bringen und so die Medienlandschaft inklusiver und vielfältiger zu machen.

ORF / Hans Leitner

Werbung ist allgegenwärtig und prägt bewusst oder unbewusst unsere Wahrnehmung, nicht nur in Bezug auf die Produkte, die verkauft oder mit den Botschaften, die vermittelt werden, sondern auch in Bezug auf die Personen, die in der Werbung zu sehen sind.

Heute ist die Werbelandschaft vielfältiger geworden. Wir sehen Frauen, Männer, Kinder, Babys, Menschen verschiedener Herkunft, schlanke und füllige, alte und junge, weiße Menschen oder people of colour. Aber eine Gruppe ist nach wie vor unterrepräsentiert, und zwar Menschen mit Behinderungen. Die ORF-Initiative „Mach dich sichtbar“ möchte das nun ändern.

Im Rahmen der inklusiven Casting-Initiative sollen gezielt talentierte Menschen mit Behinderungen angesprochen werden, die in Werbespots und Werbefilmen eingesetzt werden sollen. Das Ziel ist, Werbung vielfältiger zu gestalten und die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen zu verstärken.

„Mit diesem inklusiven Casting freuen wir uns darauf, gemeinsam einen bedeutenden Schritt für die Inklusion und Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen zu gehen. Das Ziel dieser Initiative ist es, die Fähigkeiten und Talente von Menschen mit Behinderungen zu zeigen und nicht die Behinderung selbst als Argument in den Vordergrund zu stellen. Dieses Projekt der Abteilung ‚Barrierefreiheit und Inklusion‘ ist eine weitere Initiative zur Unterstützung einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“, so Prof. Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility in einer Presseaussendung des ORF.

Auf zum Casting!

Ab dem 9. Juli 2024 startet das Online-Casting mit einem 2 bis 5-minütigen Video kann man sich und sein Talent präsentieren. Zwischen 9. Juli und 8. September 2024 kann das Bewerbungsvideo auf sichtbar.orf.at/Online-Casting hochgeladen werden.

Die eingelangten Videos werden von der Jury gesichtet und bewertet. Wer dabei überzeugen kann, wird zum Präsenz-Casting auf den ORF-Mediencampus in Wien eingeladen.

Näheres zum inklusiven Casting finden Sie auf der Internetseite von „Mach dich sichtbar“.

Siehe: ORF