ORF-TVthek neu: Relaunch der erfolgreichsten österreichischen Videoplattform

Per E-Mail teilen

Noch mehr Usability durch Modernisierung von Design und Navigation sowie neue Features

ORF

In einem komplett neuen Look & Feel präsentiert sich die ORF-TVthek ab dem 19. März 2019 ihren Userinnen und Usern:

Die erfolgreichste österreichische Videoplattform zeigt sich ab sofort in einem erneuerten, modernen, von klaren Linien und Strukturen dominierten und responsiven Design.

Auch zahlreiche Services wurden im Zuge des Relaunchs optimiert, neue Zusatzfeatures in das Angebot integriert. Damit bietet die ORF-TVthek das gesamte Angebotsspektrum des ORF-Fernsehens und alle TV-Genres von Information und Sport über Kultur bis Unterhaltung in einer für die Userinnen und User noch attraktiveren Form und mit weiter optimierter Usability an.

Verbesserte Barrierefreiheit

Die Frontend-Programmierung der ORF-TVthek orientiert sich sowohl an den WCAG 2.0-Richtlinien als auch an deren Umsetzungsweise im ORF.at-Netzwerk, womit beim Publikum Brüche im Nutzungserlebnis vermieden werden.

Barrierefreie Angebote werden nun deutlicher und an mehreren Stellen präsentiert, womit sie noch schneller und einfacher abrufbar werden:

So werden ÖGS-Sendungen in einer eigenen Spalte in der Rubrik „Sendung verpasst“ aufgelistet, Direktlinks zu Sendungen mit Gehörlosenservice (ÖGS und UT) und zu Sendungen mit Audiodeskription (AD) stehen sowohl im Flyout „Sendungen von A – Z“ als auch auf der Seite „Sendungen nach Kategorien“ zur Verfügung und es bestehen Filtermöglichkeiten nach Sendungen mit Gehörlosenservice (ÖGS und UT), Audiodeskription (AD) und Transkripten auf der Suchergebnisseite.

Auch inhaltlich soll das umfangreiche barrierefreie Angebot in Zukunft schrittweise weiter ausgebaut werden.

Derzeit sind bereits knapp 50 Prozent aller Sendungen auf der ORF-TVthek mit Untertiteln (ca. 100 Sendungen aus allen Programmgenres), Österreichischer Gebärdensprache („Zeit im Bild“, Wetter, „konkret“, „Bürgeranwalt“, Parlamentsübertragungen), Audiodeskription (v. a. Filme, Serien, Sportübertragungen) oder Transkripten (acht Sendungen) versehen, und auch bei einigen Videoarchiven werden Untertitel bereitgestellt.