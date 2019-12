ORF vs. Puls 4 – Ein Kommentar

Per E-Mail teilen

Berichterstattung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen

BilderBox.com

Am Dienstag, den 3. Dezember 2019 war der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Verschiedene TV-Sender haben über das Thema Behinderung berichtet.

Die Berichterstattung von ORF und Puls 4 zeigen, wie unterschiedlich man über das Thema Behinderung berichten kann.

Puls 4 liefert informative Berichterstattung

Puls 4 berichtete am 4. Dezember anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen über jene Menschen mit Behinderungen, die sich für die Rechte und die Inklusion von anderen Menschen mit Behinderungen einsetzen. Man begleitete zum Beispiel den 25-jährigen Moritz Wraunek, der Barrieren in seinem Alltag aufzeigt.

Behindertenanwalt Hansjörg Hofer, Herbert Pichler, Präsident des Österreichischen Behindertenrats und Christine Steger, Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses kommen unter anderem zu Wort. Themen sind beispielsweise Barrierefreiheit, die UN-Behindertenrechtskonvention, Inklusion aus Unternehmerinnen- und Unternehmersicht oder der Kündigungsschutz.

Der Bericht von Puls 4 ist ein Beispiel für sehr gute mediale Berichterstattung zum Thema Behinderung. Warum? Es geht nicht um die Behinderung selbst, sondern um die Barrieren, mit denen man aufgrund einer Behinderung konfrontiert ist. Der Bericht ist fokussiert auf konkrete Fakten und Sachverhalte zu den Themen Inklusion, Behindertenrechte und Barrierefreiheit.

Menschen mit Behinderungen werden als Expertinnen und Experten in eigener Sache präsentiert, welche die Sachverhalte aus ihrer Sicht darlegen. Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, die für ihre Rechte selbstbewusst eintreten, stehen hier im Vordergrund. Die Berichterstattung ist informativ und ausgewogen.

So gut der Beitrag von Puls 4 auch inhaltlich gestaltet ist, er ist nicht barrierefrei. Weder ist er untertitelt, noch gibt es Audiodeskription oder eine Übersetzung in Österreichischer Gebärdensprache.

ORF liefert Weihnachtskitsch und Mitleid

Im Gegensatz zur faktisch fundierten und inklusiven Berichterstattung von Puls 4 bekommen wir im ORF die Auftaktveranstaltung für das bekannte Spendenformat „Licht ins Dunkel“ zu sehen. Diese befindet sich auf der anderen Seite der Skala, wenn es um die Qualität der Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen geht.

Menschen mit Behinderungen sind bei der Auftaktveranstaltung von „Licht ins Dunkel“ so gut wie unsichtbar. Andreas Onea, Behindertensportler und Moderator des Sportmagazins „OHNE GRENZEN“, moderiert jetzt nicht mehr die Sendung, sondern wurde durch Barbara Stöckl und Peter Resetarits ersetzt, die beide keine Behinderung haben. In dieser Sendung sitzt er nur mehr am Spendentelefon und begleitet die „Licht ins Dunkel“ Tour durchs Land, bei welcher die verschiedenen Projekte von „Licht ins Dunkel“ vorgestellt werden.

In diesem Zusammenhang gibt es Videos mit Leuten, die von „Licht ins Dunkel“ unterstützt werden. So sieht man zum Beispiel einen Jungen, der ein Fahrrad bekommt oder einen Mann in einer Behindertenwerkstätte.

Bei der Ankunft des Friedenslichts aus Bethlehem singt ein Chor blinder Kinder. Auffällig bei der Präsentation dieses Chors ist, dass gleich zu Anfang lange ein Mädchen in Großaufnahme gezeigt wird, dem man die Behinderung besonders deutlich ansieht. Das wirkt wie eine Zurschaustellung.

Im Mittelpunkt stehen prominente Persönlichkeiten, die für jene, „denen es nicht so gut geht“ Spenden sammeln. Das Ganze untermalt mit einer ordentlichen Portion Weihnachtskitsch. Nicht Menschenrechte, sondern Geld scheint hier das Mittel zu sein, mit dem man alles lösen kann.

Fazit

Vergleicht die Berichterstattung von Puls 4 mit dem ORF schneidet Puls 4 inhaltlich wesentlich besser ab. Hier haben wir eine inklusive und informative Berichterstattung, die ein modernes und selbstbestimmtes Bild von Menschen mit Behinderungen zeigt. Im Gegensatz dazu präsentiert der ORF eine Auftaktveranstaltung von Licht ins Dunkel, die einen Rückschritt darstellt.

Auch da hat man – sogar für „Licht ins Dunkel“-Verhältnisse – Besseres gesehen. Die Auftaktveranstaltung von „Licht ins Dunkel“ ist, das muss man leider sagen, das Gegenteil von inklusiver Berichterstattung.

Zum Abschluss muss noch ein weiterer Punkt angesprochen werden, die Barrierefreiheit. Der Puls 4 Beitrag ist, wie schon erwähnt, trotz seiner inhaltlichen Qualität leider nicht barrierefrei zugänglich, der ORF-Beitrag hingegen schon.

An diesem Punkt sollte man ganz allgemein die Frage stellen, ob Sender wie Puls 4 qualitative Inhalte entsprechend barrierefrei präsentieren würden, stünden ihnen ähnliche finanzielle Mittel wie dem ORF zur Verfügung. Denn eines steht fest, qualitative Berichterstattung oder Berichterstattung im Allgemeinen muss barrierefrei zugänglich sein und das gilt sowohl für Puls 4 als auch für den ORF.