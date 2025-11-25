Oswald Föllerer für Einsatz für Menschen mit Behinderungen geehrt

Die Republik Österreich hat Oswald Föllerer mit der Goldenen Medaille für seine Verdienste um die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten geehrt.

Stadt Wien

Oswald Föllerer setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt in der Gesellschaft leben können. Wichtig ist ihm, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen dürfen. Der 1955 in Wien geborene Aktivist kämpft besonders für die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Am 13. November 2025 wurde Oswald Föllerer im Wiener Rathaus mit der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Die Überreichung führte Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker im Namen von Innenminister Gerhard Karner durch.

Republik Österreich würdigt Oswald Föllerer

Die Republik Österreich würdigt damit Föllerers jahrzehntelanges Engagement für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Föllerer ist Obmann der Organisation „Vienna People First“ und ein aktives Mitglied im Forum Selbstvertretung des Österreichischen Behindertenrats. Außerdem ist er Teil des Unabhängigen Monitoringausschusses, der die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich überwacht.

Ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit ist das Selbstvertretungszentrum in Wien, das er mit aufgebaut hat. Auch auf europäischer Ebene engagiert er sich intensiv.

Oswald Föllerer: „Nichts über uns – ohne uns! Ich will Erfolge sehen.“

In einem Artikel aus dem Jahr 2023 hielt er fest:

Mir ist wichtig, dass für Menschen mit Behinderungen die gleiche Teilhabe in der Gesellschaft besteht und wir selbst Entscheidungen treffen können. Nichts über uns – ohne uns! Bevor das noch nicht umgesetzt ist, höre ich nicht auf zu arbeiten. Ich will Erfolge sehen.

Siehe: Österreichischer Behindertenrat, Assistenz24