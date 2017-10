Papst wendet sich gegen Diskriminierung

Per E-Mail teilen

Papst Franziskus hat die Diskriminierung und Ablehnung von Menschen mit Behinderung verurteilt.

Agência Brasil (CC BY 3.0 br)

Eine solche Mentalität herrsche allgemein noch zu oft vor, sagte er nach Informationen von katholisch.de am 21. Oktober 2017 im Vatikan.

Das belege unter anderem eine Tendenz, „ungeborene Kinder, die irgendeine Art von Fehlbildung aufweisen, zu beseitigen“, sagte er den TeilnehmerInnen eines Kongresses zum Thema Katechese und Menschen mit Behinderung, der am 22. Oktober 2017 an der Päpstlichen Universität Urbaniana in Rom zu Ende geht.