Paralympics Milano Cortina 2026: Umfassende Live-Berichterstattung in ORF SPORT + und auf ORF ON sowie tägliche Highlights in ORF 1

Bühne frei für das nächste sportliche Großereignis: Von 6. bis 15. März 2026 stehen die XIV. Paralympischen Winterspiele im Fokus der ORF-Sportberichterstattung.

China / Yanqing

ORF SPORT + und ORF ON übertragen täglich live von den Austragungsorten in Mailand und Cortina d’Ampezzo, ORF 1 zeigt umfassende Highlights der Wettkampftage. Den Auftakt bildet am Freitag, dem 6. März, um 19.55 Uhr die Eröffnungsfeier live in ORF SPORT +.

Das Paralympic Team Austria ist mit sechs Damen und 13 Herren in vier der sechs Sportarten vertreten: Para-Ski alpin (15 Athletinnen und Athleten), Para-Langlauf und Para-Biathlon (1 Athlet) sowie Para-Snowboard (3 Athleten). Lediglich im Rollstuhlcurling und Para-Eishockey stellt Österreich keine Teams.

Die Übertragungszeiten in ORF SPORT + und ORF 1 sowie auf ORF ON:

Freitag, 6. März

19.55 Uhr, OSP: Live Eröffnung aus der Arena di Verona

Samstag, 7. März

9.25 Uhr, OSP: Live Abfahrt Damen & Herren

12.35 Uhr, OSP: Live Biathlon Sprint 7,5 km stehend Damen & Herren

15.15 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 1 / Eröffnung

Sonntag, 8. März

10.55 Uhr, OSP: Live Snowboardcross Damen & Herren

12.25 Uhr, ORF ON: Live Biathlon Sprint 12,5 km stehend Damen & Herren

17.40 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 2

Montag, 9. März

9.25 Uhr, OSP: Live Super-G Damen & Herren

15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 3

Dienstag, 10. März

8.55 Uhr, OSP: Live Alpine Kombination Super-G Damen & Herren

12.35 Uhr, OSP: Live Langlaufen Sprint klassisch Semifinale Damen & Herren

12.55 Uhr, OSP: Live Alpine Kombination Slalom Damen & Herren

13.30 Uhr, ORF ON: Live Langlaufen Sprint klassisch Finale Damen & Herren

15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 4

Mittwoch, 11. März

11.00 Uhr, OSP: Live Langlaufen 10 km Freistil stehend Damen & Herren

15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 5

Donnerstag, 12. März

8.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 1. Durchgang

12.25 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 2. Durchgang

14.50 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 6

Freitag, 13. März

8.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 1. Durchgang

12.25 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 2. Durchgang

13.05 Uhr, ORF ON: Live Biathlon Sprint Verfolgung Damen & Herren

12.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 7

Samstag, 14. März

8.55 Uhr, OSP: Live Slalom Damen 1. Durchgang

9.20 Uhr, ORF 1: Highlights

9.55 Uhr, ORF ON: Live Snowboard Banked Slalom 1. Durchgang

11.45 Uhr, OSP: Live Snowboard Banked Slalom 2. Durchgang

12.55 Uhr, ORF ON: Live Slalom Damen 2. Durchgang (ab 13.15 Uhr live in OSP)

18.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 8

Sonntag, 15. März

8.55 Uhr, OSP: Live Slalom Herren 1. Durchgang

10.25 Uhr, ORF ON: Live Langlaufen 20 km klassisch stehend Damen & Herren (ab 10.40 Uhr live in OSP)

11.55 Uhr, ORF ON: Live Slalom Herren 2. Durchgang (ab 12.30 Uhr in OSP)

14.15 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 9

20.15 Uhr, OSP: Live Schlussfeier aus dem Cortina Curling Olympic Stadium

Sonntag, 29. März

14.00 Uhr; ORF 1: Highlights

Die Kommentatoren sind Johannes Karner (Eröffnung und Schlussfeier, Ski alpin) und Lukas Osztovics (Biathlon, Snowboardcross, Langlaufen, Snowboard), als Moderator fungiert Michael Tiroch.

ORF berichtet umfassend barrierefrei von den Paralympics in Mailand und Cortina

In ORF 1 und auf ORF SPORT + wird vom wichtigsten sportlichen Großereignis für Menschen mit körperlichen Behinderungen umfassend barrierefrei durch Audiokommentare und Untertitel berichtet. Auch bei diversen Live-Flächen wie zum Beispiel der Eröffnung und der Schlussfeier kommt die Audiodeskription zum Einsatz.

Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum steht eine akustische Bildbeschreibung zur Verfügung. Diese Audioversion ist über die Fernbedienung auf dem zweiten Tonkanal einzustellen oder via ORF ON hörbar. Für die gehörlosen und hörbeeinträchtigten Zuschauerinnen und Zuschauer sind im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON Live-Untertitel abrufbar.

Paralympics auch in ORF 2 und ORF KIDS präsent

Rund um die Paralympischen Winterspiele setzt ORF 2 mit Para-Sportler Nico Langmann ein starkes Zeichen für Inklusion im Vormittagsprogramm.

Der österreichische Rollstuhltennisspieler und dreifache Paralympics-Teilnehmer Nico Langmann wird von 9. bis 13. März, jeweils 9.10 Uhr, erstmals als Vorturner in der Sendung „Fit mit den Stars“ zu sehen sein.

Außerdem begleitet ORF KIDS pünktlich zum Start der Paralympischen Winterspiele am 6. März das sportliche Großereignis mit der Serie „Nicht zu stoppen – Der Traum von den Paralympics“, einer Dokureihe über junge Sportlerinnen und Sportler, die ihren Traum von der großen Karriere verfolgen. Mit dabei ist unter anderem Veronika Aigner, die bei den Paralympics in Mailand und Cortina ihre zwei Goldmedaillen aus dem Jahr 2022 verteidigen möchte.

Die Paralympics online

Mit Streams der ORF-TV-Berichterstattung, Storys und Tabellen bieten sport.ORF.at und ORF ON (inkl. Videokollektion) ein umfassendes multimediales Package zu den Paralympics, wobei das österreichische Team selbstverständlich ganz besonders im Fokus steht.

Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT informieren laufend über das Geschehen.