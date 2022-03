Paralympics Peking 2022: Umfassende Live-Berichterstattung und tägliche Highlights in ORF SPORT + und ORF 1

Nach Peking ist vor Peking. Am 4. März (bis zum 13. März) startet der ORF SPORT seine Live-Berichterstattung von den Paralympics Peking 2022.

Die Eröffnung ist am 4. März um 12.50 Uhr live im Programm von ORF 1 zu sehen. ORF SPORT + zeigt täglich live aus Peking Alpin- und Langlauf-Bewerbe. Sowohl in ORF 1 als auch in ORF SPORT + sind jeden Tag ausführliche Zusammenfassungen der Wettkampftage zu sehen. Der ORF berichtet umfassend barrierefrei.

Das Paralympic Team Austria wird aus rund 20 Sportlerinnen und Sportler bestehen. Insgesamt werden 736 Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen erwartet. In sechs Sportarten (Ski alpin, Langlauf, Biathlon, Snowboard, Rollstuhl-Curling und Ice Sledge Hockey) und 78 Bewerben wird um Medaillen gekämpft – erstmals gibt es gleich viele Events für Frauen und Männer.

Die Übertragungszeiten in ORF SPORT + und ORF 1:

Freitag, 4. März, 12.50 Uhr, ORF 1: Live Die Eröffnung

Samstag, 5. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Freitag auf Samstag): Live Abfahrt Damen & Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Samstag, 5. März, 15.00 Uhr, OSP: Highlights Abfahrt Damen & Herren

Samstag, 5. März, 15.05 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 1

Samstag, 5. März, 22.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 1

Sonntag, 6. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Samstag auf Sonntag): Live Super-G Damen & Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Sonntag, 6. März, 12.55 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 2

Sonntag, 6. März, 15.00 Uhr, OSP: Highlights Super-G Damen & Herren

Sonntag, 6. März, 23.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 2

Montag, 7. März, 5.10 Uhr, OSP (Nacht von Sonntag auf Montag): Live Langlaufen 15 km klassisch stehend Damen (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Montag, 7. März, 15.00 Uhr, OSP: Highlights Langlaufen 15 km klassisch stehend Damen

Montag, 7. März, 22.00 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 3

Montag, 7. März, 22.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 3

Dienstag, 8. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Montag auf Dienstag): Live Super Kombination Super-G Damen & Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Dienstag, 8. März, 7.10 Uhr, OSP: Live Super Kombination Slalom Damen & Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Dienstag, 8. März, 15.00 Uhr, OSP: Highlights Super Kombination Damen & Herren

Dienstag, 8. März, 19.05 Uhr, OSP: Highlights Tag 4

Dienstag, 8. März, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 4

Mittwoch, 9. März, 4.55 Uhr, OSP (Nacht von Dienstag auf Mittwoch): Live Semifinale & Finale Langlaufen Sprint Freistil Damen & Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Mittwoch, 9. März, 15.00 Uhr, OSP: Highlights Semifinale & Finale Langlaufen Sprint Freistil Damen & Herren

Mittwoch, 9. März, 19.05 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 5

Mittwoch, 9. März, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 5

Donnerstag, 10. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Mittwoch auf Donnerstag): Live Riesenslalom Herren 1. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Donnerstag, 10. März, 6.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 2. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Donnerstag, 10. März, 15.00 Uhr, OSP: Highlights Riesenslalom Herren Donnerstag, 10. März, 17.35 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 6

Donnerstag, 10. März, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 6

Freitag, 11. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Donnerstag auf Freitag): Live Riesenslalom Damen 1. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Freitag, 11. März, 6.10 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 2. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Freitag, 11. März, 16.00 Uhr, OSP: Highlights Riesenslalom Damen

Freitag, 11. März, 19.05 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 7

Freitag, 11. März, 22.30 Uhr, OSP: Highlights Tag 7

Samstag, 12. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Freitag auf Samstag): Live Slalom Herren 1. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Samstag, 12. März, 4.30 Uhr, OSP (Nacht von Freitag auf Samstag): Live Langlaufen 10 km Freistil stehend Damen (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Samstag, 12. März, 6.25 Uhr, OSP: Live Slalom Herren 2. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Samstag, 12. März, 8.00 Uhr, OSP: Highlights Langlaufen 10 km Freistil & Slalom Herren

Samstag, 12. März, 18.55 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 8 Samstag, 12. März, 22.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 8

Sonntag, 13. März, 2.55 Uhr, OSP (Nacht von Samstag auf Sonntag): Live Slalom Damen 1. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Sonntag, 13. März, 5.40 Uhr, OSP (Nacht von Samstag auf Sonntag): Live Slalom Damen 2. Durchgang (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Moderatorin Gabi Jahn)

Sonntag, 13. März, 8.00 Uhr, OSP: Highlights Slalom Damen

Sonntag, 13. März, 16.00 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 9

Sonntag, 13. März, 23.00 Uhr, OSP: Highlights Tag 9

Sonntag, 27. März, 11.50 Uhr, ORF 1: Highlights Paralympics Peking 2022

Dienstag, 29. März, 20.15 Uhr, OSP: Highlights Paralympics Peking 2022

ORF berichtet umfassend barrierefrei von den Paralympics in Peking

Der ORF berichtet vom wichtigsten sportlichen Großereignis für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sowohl in ORF 1 als auch in ORF SPORT + umfassend barrierefrei und liefert Audiokommentare und Untertitel zu allen Berichten. Bereits die Eröffnungsfeier am Freitag, dem 4. März, ab 11.55 Uhr in ORF 1 wird für die blinden und sehbeeinträchtigten Zuseher/innen mit Audiokommentar übertragen.

Für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum sind im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf der ORF-TVthek Untertitel für die Eröffnungszeremonie abrufbar. Ebenfalls mit Untertiteln und Audiokommentar zeigt ORF 1 täglich in seinem Nachmittags- bzw. Vorabendprogramm eine Zusammenfassung mit den Highlights der Bewerbe aus Peking.

Zusätzlich werden in ORF SPORT + (erstmals) die täglichen zweistündigen Highlight-Sendungen mit Live-Untertiteln zur Verfügung stehen. Teile der Live-Übertragungen in der Nacht werden auch als Audiodeskription angeboten.

Die Paralympics online

sport.ORF.at und ORF TELETEXT (im Rahmen des Sportmagazins ab Seite 200) gestalten zu den Paralympics redaktionelle Schwerpunkte und informieren laufend und umfassend mit Vorschauen, Analysen etc. über das Geschehen, wobei selbstverständlich die österreichischen Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt stehen. Auf der ORF-TVthek und sport.ORF.at wird die ORF-TV-Berichterstattung außerdem als Live-Stream sowie nachträglich als Video-on-Demand bereitgestellt.