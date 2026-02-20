Parlament wird für Barrierefreiheit und inklusive Demokratiebildung ausgezeichnet

Parlamentsdirektion nahm „Zero Project Award“ in der UNO-City entgegen

Johannes Zinner / Parlamentsdirektion

Für eine Welt ohne Barrieren setzt sich die im Jahr 2008 von der Essl Foundation gegründete „Zero Project“-Initiative ein, die vom 18. bis 20. Februar 2026 ihre jährliche Konferenz in der Wiener UNO-City abgehalten hat.

Bei der heurigen Preisverleihung wurden 82 Projekte ausgezeichnet, darunter das österreichische Parlament, das sich mit dem Projekt „Complete refurbishment as an opportunity for an inclusive parliament and participation for all citizens“ (auf Deutsch: „Generalsanierung als Chance für ein inklusives Parlament und für die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger“) beworben hatte.

„Die umfassende Renovierung des österreichischen Parlamentsgebäudes hat architektonische Barrieren beseitigt und ermöglicht nun allen Menschen den physischen Zugang zu sämtlichen Bereichen des Gebäudes“, freut sich Parlamentsdirektor Harald Dossi.

Er nahm den Preis am Donnerstagabend gemeinsam mit Tatjana Novakovic und David Pinchasov für die Parlamentsdirektion entgegen. Novakovic ist Barrierefreiheitsbeauftragte und Pinchasov Leiter der Dialogplattform Staat & Gesellschaft.

Überhaupt, fährt Dossi fort, seien mehrere Teile des Gebäudes erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit die Grundlage für ein zentrales Ziel geschaffen worden: Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu den Vorgängen in ihrem Parlament zu ermöglichen und demokratische Werte über verschiedene Kanäle und Methoden zu vermitteln.

Barrierefreiheit beziehe sich nämlich nicht nur auf die örtlichen Gegebenheiten, sondern auch auf das Informationsangebot, betonte Dossi. Das österreichische Parlament sei stetig bemüht, sein Angebot zu erweitern.

Der Zero Project Award ist die erste Auszeichnung, die das Parlament für die Barrierefreiheit des Hauses und seine inklusiven Angebote zur Demokratiebildung erhalten hat. Im Fokus der heurigen Zero-Project-Konferenz standen die Themen Barrierefreiheit, inklusive IT-Lösungen sowie inklusives Krisen- und Katastrophenmanagement.

Durch die Verleihung der Awards sollen innovative Projekte und Lösungen weltweit, die einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention leisten, vor den Vorhang geholt werden.