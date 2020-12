People don‘t need charity, it‘s Justice what we need!

Tragik ist Komik in Spiegelschrift habe ich heute früh in einem ersten Impuls geschrieben. Ein Kommentar.

Christine Steger

Warum? so let me explain: Auf Twitter gibt es (berechtigte) Empörung über die Tatsache, dass Licht ins Dunkel heuer unter anderem sammelt, um Kindern Arbeitsgerät für die Schule (vulgo: Computer/Laptops/Tablets) für Distance Learning zu kaufen.

Weil: Wir haben ja erst 8 Monate Pandemie, also quasi erst seit vorgestern. Da war es ja gar nicht möglich, dass sich das zuständige Ministerium wie im Frühjahr angekündigt darum kümmert. Eh klar. So also zurück zur Empörung. Es wird sich also empört, weil viele Kinder nicht die notwendigen Arbeitsgeräte haben und die Eltern das finanziell nicht stemmen können, sie also auch nicht mehr gut am Unterricht teilhaben können.

Weil Distance Learning eben technische Infrastruktur wie Laptops oder Tablets erfordert. (Sidestep: Nicht nur das, auch Eltern, die Zeit für Homeschooling haben.) So weit, so berechtigt. Aber jetzt wird es aus Sicht der Disability Community zum Lachen (und damit ist das verzweifelte, ungläubige Lachen gemeint):

Denn genau DAS ist der Kern des Problems mit Licht ins Dunkel, den wir aus der Behindertenbewegung seit Jahren, NEIN seit Jahrzehnten kritisieren, aufzeigen und dafür kämpfen, dass sich das schlichtweg aufhört.

Denn was wir erleben ist Folgendes: Aufgaben der Solidargemeinschaft werden nicht mehr als gemeinsame Verantwortung gesehen. Die Verantwortung wird ausgelagert und in den Bereich der Spenden und Almosen verschoben. Das heißt, es wird eine Trennlinie zwischen „Innen“ und „Außen“ gezogen. Anstelle von Justice gibt es Charity. Und das ist armselig.

Und was mich das kümmert?

Well, es ist das tägliche Brot zur Weihnachtszeit für Menschen mit Behinderungen. Anstelle von Rechten, die wir verbrieft seit 2006 (wo das Gleichstellungsgesetz eingeführt wurde) und 2008 (wo die UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert wurde) auch vom Gesetz her haben, werden uns in vielen Lebensbereichen nur Almosen zugestanden.

So als Menschen hatten wir diese Rechte ja auch laut Verfassung ja sowieso schon immer, aber es musste dennoch erst mal juristisch festgehalten werden, dass wir nicht schlechter oder anders behandelt werden dürfen, als chronisch mehrfach normale Menschen Aber anstelle von Rechtsanspruch auf Assistenzleistungen, Hilfsmittel oder andere dringend notwendigen Unterstützungstools, gibt es für unsereins Spendengelder, die man dann dankbar annehmen darf.

Anstelle von echten Jobs mit echtem Gehalt gibt es nach wie vor 24.000 Menschen, die in „Werkstätten“ „arbeiten“, aber keinerlei Entlohnung oder Pensionsanspruch haben. Anstelle eines aufgeklärten Bildes von Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Mitbürger*innen, als Träger*innen von Rechten, gibt es ein verstaubtes, paternalistisches Bild des „bedürftigen“ Opfers. Dorthin schauen, wo niemand hinschaut? Excuse me?

Don’t get me wrong

Die eingenommenen Spendengelder von Licht ins Dunkel werden dringend benötigt, in sehr vielen Bereichen – aber nur deshalb, weil sich der Staat immer mehr zurückzieht oder in Bereichen noch nie notwendige Leistungen bereit gestellt hat. People don’t need Charity, it’s Justice what we need.

Vielleicht versteht die österreichische Mehrheitsgesellschaft jetzt endlich anhand des Beispiels der Schulkinder, für die Geld für Arbeitsgeräte gesammelt werden, WAS falsch daran ist und warum wir das so heftig kritisieren. Licht ins Dunkel ist nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass es so etwas wie Licht ins Dunkel überhaupt braucht.

Wo doch klar ist, dass wir Menschen mit Behinderungen ein integraler Bestandteil dieser Gesellschaft sind und Leistungen für uns Aufgabe der Solidargemeinschaft sind. Mit Spendensammlung für „uns“ wird aber auch deutlich gemacht, dass das wohl nicht von allen so gesehen wird.

PS: Im Übrigen kann man Spenden sammeln, auch ohne Hegemonie und Mitleid. Die Aktion Mensch in Deutschland macht das seit vielen Jahren sehr unaufgeregt und sehr gut.