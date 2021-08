Pepo Puch holte erste Medaille für Österreich bei den Paralympics in Tokio

Per E-Mail teilen

Der Steirer Pepo Puch kann in Tokio - wie in London 2012 und Rio 2016 - eine Medaille bei den Paralympics erringen.

OBSV/Martin Joppich

Der in der Steiermark geborene Pepo Puch reitet in der Para-Dressur zu Silber, berichtet der ORF vom Erfolg. In Summe ist es schon seine fünfte Medaille bei Paralympics.

Der Medaillienanwärter Puch ist schlecht gestartet, konnte aber mit einer guter Leistung doch noch eine Medaille erringen: „Mein Pferd und ich haben nach dem Fehlstart zum Glück sofort wieder eine Verbindung gefunden.“

Pepo Puch wurde schon bei der Wahl Sportler des Jahres 2016 als Parasportler des Jahres geehrt und mehrfach zum steirischer Behindertensportler des Jahres ausgezeichnet.

Das gesamte Österreich-Team umfasst 24 Sportlerinnen und Sportler und hat damit seinen ersten großen Medaillenerfolg bei den Paralympics in Tokio geschafft.