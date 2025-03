Persönliche Assistenz ist kein Aprilscherz!

Was wie ein Aprilscherz klingt – nicht selbst entscheiden, wann man isst, was man isst, ob man das Haus verlassen kann, ob man arbeiten geht, jemanden in der Freizeit treffen kann, wann man duschen geht oder wann man schlafen geht – für Menschen mit Behinderungen immer noch bittere Realität.

Viele Menschen mit Behinderungen müssen in Heimen leben oder sind von ihren Familien abhängig. Der Ausweg: Persönliche Assistenz! In dieser Unterstützungsform wählen Menschen mit Behinderungen selbst, wer sie wann, wie und wo unterstützt. Obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention diese Unterstützungsform festschreibt, wird sie in Wien nicht ausreichend finanziert.

Marlene K., 19, Studentin und lebt mit einer körperlichen Behinderung. Sie hat neben dem Studium zwei Jobs und eine eigene Wohnung in Wien. Doch das vom Land Wien bewilligte Assistenzbudget deckt nur einen Teil ihres tatsächlichen Bedarfs ab – den Rest muss die Familie stemmen.

Während meine Studienkolleg*innen ihr Leben frei leben können, werde ich wieder zum abhängigen Kind gemacht. Ich kann nicht spontan mit Freund*innen ausgehen, Hobbys nachgehen, nicht unabhängig werden. Vielmehr muss ich monatlich über eine Woche weg aus Wien und zu meiner Mutter nach Salzburg. Das wirkt sich auf mein Studium und meine Arbeit aus, vom Privatleben ganz zu schweigen.

DOPPELTER NOTSTAND: Persönliche Assistent*innen unter Druck

Nicht nur für Menschen mit Behinderungen eine schwierige Situation, auch unsere Assistentinnen und Assistenten kämpfen mit prekären Arbeitsbedingungen. Viele von ihnen sind mit freien Dienstverträgen beschäftigt, ohne Entgeltfortzahlung im Krankenstand oder bezahlten Urlaub. Für eine richtige Anstellung reicht die Förderung der Stadt Wien nicht aus.

Die Gruppe Gut für alle – Persönliche Assistenz! besteht aus Menschen, die selbst mit Persönlicher Assistenz leben und arbeiten und Verbündeten, die unser politisches Anliegen unterstützen. Für uns alle ist klar: Es liegt an der Stadt Wien und am Bund, die Persönliche Assistenz bedarfsgerecht zu finanzieren – darauf wollen wir im Wiener Wahlkampf aufmerksam machen.

Für Gut für Alle – Persönliche Assistenz! ist klar: Wir brauchen JETZT eine funktionierende „Wiener Lösung”.

Wir fordern sofortige Maßnahmen:

Zielgruppe ERWEITERN! Blinde Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit psychischen Behinderungen – ALLE haben ein Recht auf Persönliche Assistenz! Stundensätze ERHÖHEN! Faire Bezahlung für Assistent*innen JETZT! Gesamtbedarf ABDECKEN! Schluss mit dem entwürdigenden „Stundenpoker“! Altersgrenzen ABSCHAFFEN! Selbstbestimmung kennt kein Verfallsdatum!

Mahnwache Gut für Alle – Persönliche Assistenz!: 1. April 2025 von 11-18 Uhr, Platz der Menschenrechte, 1070 Wien.

Die Stadt Wien muss jetzt handeln. Menschen mit Behinderung wollen jetzt selbstbestimmt leben. Persönliche Assistenz ist kein Aprilscherz.

Mahnwache: Persönliche Assistenz

Datum: 01.04.2025, 11:00 Uhr – 01.04.2025, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Platz der Menschenrechte, 1070 Wien