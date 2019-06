Personalmangel an Berlins Hauptbahnhof

Barrierefreiheit? Kein Personal am Berliner Hauptbahnhof!

Dieses Mal hat es den Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen erwischt.

Bei einer kurzfristig angelegten #ICE-Reise nach Berlin-Hauptbahnhof empfahl mir die @DB_Bahn schon in #Spandau auszusteigen. Der Grund: Am #Hauptbahnhof gäbe es kein #Personal, um ihm aus dem #Zug zu helfen. https://t.co/P8Ds0w0mOR (via @rbbabendschau)

— Raul Krauthausen (@raulde) June 7, 2019