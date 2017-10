Podiumsdiskussion mit blindem Richter

BilderBox.com

Eine Initiative der Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH in Kooperation mit dem Zero Project setzt sich dafür ein, die Rechtbranche für blinde Menschen zu öffnen.

Schon im Februar 2017 lud die Initiative zu einem Vortrag mit Richard Bernstein, dem ersten blinden Richter am Michigan Supreme Court in den USA, ein. Inspiriert durch diese Veranstaltung fand am 21. September 2017 unter dem Titel „Blind Insights – Perspektiven für blinde Menschen in der Rechtsbranche“ eine Podiumsdiskussion statt.

Zu Gast war einer der ersten blinden Richter Österreichs, Gerhard Höllerer, Richter am Bundesverwaltungsgericht. Gerhard Höllerer wurde 2013 gemeinsam mit seinem blinden Kollegen Alexander Niederwimmer ernannt. Ebenfalls anwesend war Vizekanzler und Bundesminister der Justiz Wolfgang Brandstetter.

Gerhard Höllerer berichtete aus einem Arbeitsalltag und betonte: „Wir erbringen dieselbe Arbeitsleistung wie alle anderen Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht.“

Vizekanzler und Bundesminister der Justiz Wolfgang Brandstetter zeigte sich erfreut über die erhöhte Anzahl der Beschäftigten mit Behinderungen in der Rechtsbranche: „Wir beschäftigen derzeit 23 Menschen mit Behinderung als Richter und drei als Staatsanwälte. Hier gab es in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung über das im Bund vorgesehene Plansoll hinaus. Das zeigt erfreulicherweise, dass unsere Bemühungen erfolgreich waren. Wir werden diese auch weiterhin fortsetzen.“