PERSPEKTIVENWECHSEL: Barrierefreier Museumsführer & Inklusive Kunst mit Doris Rothauer

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist die Kulturmanagerin und Autorin Doris Rothauer zu Gast.

Doris Rothauer, Kulturmanagerin und Autorin, lehnt ein elitäres Kunstverständnis ab und hinterfragt die gesellschaftliche Verantwortung von Kunst und Kultur.

Nach Leitungspositionen in der Wiener Secession und im Künstlerhaus Wien berät sie heute Kulturinstitutionen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität.

Die Corona-Krise weckte ihr Interesse für den Ausschluss in der Kultur. Digitale Angebote von Museen zeigten neue Wege auf, brachten aber auch die Notwendigkeit von Veränderungen, etwa im Bereich Inklusion, ins Bewusstsein.

Im Rahmen ihrer Arbeit mit der Essl Foundation lernte sie die Perspektiven von Menschen mit Behinderungen kennen und entwickelte einen inklusiven Museums-Guide.

Dieser bewertet Barrierefreiheit in österreichischen Museen und listet Angebote für Menschen mit Behinderungen. Die zweite Auflage umfasst bereits 160 Museen.

Mit Ivana Veznikova spricht Doris Rothauer unter anderem über die Wichtigkeit von Willkommenskultur in Museen und über Fortschritte in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit. Auch bekommen Sie Einblick in die Entstehung eines Tastreliefs für Menschen mit Sehbehinderungen.

Die Sendung „Barrierefreier Museumsführer & Inklusive Kunst mit Doris Rothauer“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni 2024 mit der fünften Staffel. OKTO strahlt ab 29. Oktober 2024 jeden Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.