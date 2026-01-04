PERSPEKTIVENWECHSEL: Beat the Silence mit Anna Blaskó & Mariann Grunenwald

PERSPEKTIVENWECHSEL: Martin Essl und das Zero Project
Martin Essl war Geschäftsführer der Baumax AG. Bei Baumax war auch sein erster Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. In einer …
Wie kann Musik für alle barrierefrei erlebbar gemacht werden? Damit beschäftigt sich Beat the Silence. Zu Gast in diesem Beitrag von PERSPEKTIVENWECHSEL sind Anna Blaskó und Mariann Grunenwald, die die Inklusive Konzertreihe ins Leben gerufen haben.
Musik ist nicht nur ein schönes Erlebnis für hörende Menschen, sondern auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, doch wie kann Musik für beide Gruppen inklusiv erlebbar gemacht werden?
Hier kommt Beat the Silence ins Spiel, eine Konzertreihe rhythmusreicher Performances. Durch die Verwendung von Gebärdensprache, verstärkten Vibrationen, einer induktiven Höranlage und Lichtshows werden die akustischen Barrieren beseitigt und das Konzerterlebnis für alle zugänglich gemacht.
Die Organisatorinnen von Beat the Silence sind Anna Blaskó und Mariann Grunenwald. Die beiden Kulturmanagerinnen und Musikerinnen haben selbst keine Hörbehinderung, sind aber schon immer fasziniert von Gebärdensprache. Anna Blaskó und Mariann Grunenwald lernten sich im Musikstudium kennen und wollten gemeinsam neue Zugänge zu Musik schaffen.
Ein Artikel darüber, wie gehörlose Menschen Musik erleben und die Mitgliedschaft in einer Musikgruppe führten schließlich zur Idee von Beat the Silence. Die Verwendung von Beatboxing oder Percussion spiegelt sich im Namen des inklusiven Konzerts wider.
Beat the Silence möchte neben der Musik auch über gehörlose Menschen aufklären, deshalb gibt es eine Kooperation mit der Ausstellung HANDS UP.
Besonders freut es Anna Blaskó und Mariann Grunenwald, wenn durch die Konzerte hörende Menschen ein Interesse für Gebärdensprache entwickeln. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn das Publikum in Gebärdensprache applaudiert. Ein großer Wunsch ist, dass es Beat the Silence über die Grenzen von Wien hinausschafft, eine Tournee in andere Bundesländer ist schon in Planung. In der Sendung sehen Sie Ausschnitte aus der Imani Drum Show und aus Aufführungen der Bands Mörk und Satuo.
Im Gespräch mit Ivana Veznikova sprechen Anna Blaskó und Mariann Grunenwald unter anderem über akustische Barrierefreiheit, die Künstler:innen, die bei Beat the Silence mitmachen und gute Rahmenbedingungen für ein inklusives Konzerterlebnis.
Die Sendung mit Anna Blaskó und Mariann Grunenwald finden auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönte Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
Martin Essl war Geschäftsführer der Baumax AG. Bei Baumax war auch sein erster Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. In einer …
Die vielseitige Künstlerin Yuria Knoll ist in Japan geboren und in Österreich aufgewachsen. Ihr Heimatdorf in Salzburg wurde ihr sehr …
Bei Crip-Kultur geht es darum, Erfahrungen und Identitäten von Menschen mit Behinderungen Raum zu geben. Crip-Kultur kritisiert und hinterfragt gesellschaftliche …
Für Manfred Schütz, der eigentlich lieber Manny genannt werden möchte, ist das Engagement für seine Gehörlosen Community eine Herzensangelegenheit. Er …
Bevor es Fiona Fiedler in die Politik verschlug, war sie unter anderem Lehrerin. In dieser Zeit suchte sie für ein …
Der Name Brandhuber ist bei diesem Gast Programm, denn der Rollstuhlfahrer arbeitet bei der freiwilligen Feuerwehr. David Brandhuber ist im …
Musik ist nicht nur ein schönes Erlebnis für hörende Menschen, sondern auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, doch wie kann Musik …
Der Welt-Braille-Tag macht auf die Bedeutung der taktilen Schrift aufmerksam, die auch im digitalen Raum eine zentrale Rolle spielt: Über …
„Die steirische Landesregierung dreht mit dieser Verordnung an einer gefährlichen Schraube. Schulassistenz soll nur mehr dort gewährt werden, wo eine …
Du schlitterst in eine Lebenskrise, Deine Gewissheiten schwinden, Du hoffst zumindest durch das letzte soziale Netz, die Sozialhilfe, vor dem …
Wie BIZEPS im Februar 2025 berichtete, verurteilte das US-Verkehrsministerium American Airlines zu einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar wegen der …
Als Mitglied des UNO-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zeichnete Markus Schefer beim Fachseminar von VertretungsNetz in Wien …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Im traditionsreichen Wiener Prater sahen wir diese WC-Piktogramme. Der Rollstuhl wirkt wie aus einer anderen Zeit, als Rollstühle noch aus …