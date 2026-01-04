PERSPEKTIVENWECHSEL: Beat the Silence mit Anna Blaskó & Mariann Grunenwald

Wie kann Musik für alle barrierefrei erlebbar gemacht werden? Damit beschäftigt sich Beat the Silence. Zu Gast in diesem Beitrag von PERSPEKTIVENWECHSEL sind Anna Blaskó und Mariann Grunenwald, die die Inklusive Konzertreihe ins Leben gerufen haben.

Musik ist nicht nur ein schönes Erlebnis für hörende Menschen, sondern auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, doch wie kann Musik für beide Gruppen inklusiv erlebbar gemacht werden?

Hier kommt Beat the Silence ins Spiel, eine Konzertreihe rhythmusreicher Performances. Durch die Verwendung von Gebärdensprache, verstärkten Vibrationen, einer induktiven Höranlage und Lichtshows werden die akustischen Barrieren beseitigt und das Konzerterlebnis für alle zugänglich gemacht.

Die Organisatorinnen von Beat the Silence sind Anna Blaskó und Mariann Grunenwald. Die beiden Kulturmanagerinnen und Musikerinnen haben selbst keine Hörbehinderung, sind aber schon immer fasziniert von Gebärdensprache. Anna Blaskó und Mariann Grunenwald lernten sich im Musikstudium kennen und wollten gemeinsam neue Zugänge zu Musik schaffen.

Ein Artikel darüber, wie gehörlose Menschen Musik erleben und die Mitgliedschaft in einer Musikgruppe führten schließlich zur Idee von Beat the Silence. Die Verwendung von Beatboxing oder Percussion spiegelt sich im Namen des inklusiven Konzerts wider.

Beat the Silence möchte neben der Musik auch über gehörlose Menschen aufklären, deshalb gibt es eine Kooperation mit der Ausstellung HANDS UP.

Besonders freut es Anna Blaskó und Mariann Grunenwald, wenn durch die Konzerte hörende Menschen ein Interesse für Gebärdensprache entwickeln. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn das Publikum in Gebärdensprache applaudiert. Ein großer Wunsch ist, dass es Beat the Silence über die Grenzen von Wien hinausschafft, eine Tournee in andere Bundesländer ist schon in Planung. In der Sendung sehen Sie Ausschnitte aus der Imani Drum Show und aus Aufführungen der Bands Mörk und Satuo.

Im Gespräch mit Ivana Veznikova sprechen Anna Blaskó und Mariann Grunenwald unter anderem über akustische Barrierefreiheit, die Künstler:innen, die bei Beat the Silence mitmachen und gute Rahmenbedingungen für ein inklusives Konzerterlebnis.

Die Sendung mit Anna Blaskó und Mariann Grunenwald finden auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

