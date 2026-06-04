PERSPEKTIVENWECHSEL: Disability Leadership mit Julia Moser

In dieser Sendung spricht Julia Moser über die Notwendigkeit der Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen und was ist für Inklusion auf dem Arbeitsmarkt braucht.

Mediengarten

Sich für andere einzusetzen, liegt der Juristin Julia Moser im Blut, schon mit 8 Jahren kaufte sie ein Stück Regenwald. Moser ist seh und hörbehindert, zu ihrer eigenen Behinderung zu stehen fiel ihr lange Zeit nicht leicht. Ärzt:innen prophezeiten ihr schlechte Zukunftschancen, Probleme am Arbeitsplatz, keine richtige Bildung und keine Chance auf Partnerschaft.

Dieses negative Bild von Behinderung beeinflusste Moser dahingebend, dass es ihr schwerfiel zu ihrer Behinderung zu stehen. Lange Zeit glaubte sie auch sich ständig beweisen zu müssen und besser zu sein als alle anderen.

Sie glaubte ihre Behinderung verstecken zu müssen, nur um dazuzugehören. Irgendwann sah sie ein das sich versteckten letztendlich zu Isolation führt. Sie begann die Sichtweise auf ihre eigene Behinderung zu verändern und sichtbar zu werden. Mit Ehrgeiz und den Willen zur Unabhängigkeit schaffte sie ist durch 2 Studiengänge und baute sich eine Karriere auf.

In zahlreichen leitenden Positionen setzt sie sich heute für die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen ein. Als Unternehmensberaterin arbeitet sie daran das Bild von Menschen mit Behinderungen zu verändern.

Julia Moser ist unter anderem Co-Vorsitzende der Interessensvertretung FmB – Frauen* mit Behinderungen, eine Organisation welche die Stimmen und Anliegen von Frauen* mit Behinderungen auf nationaler und internationaler Ebene sichtbar und hörbar machen möchte. Die Interessenvertretung FmB kämpft für den Abbau von Diskriminierung, gegen Stereotypen und für einen inklusiven Feminismus.

Auch geht es darum, dass Menschen mit Behinderungen und vor allem Frauen mit Behinderungen in Führungspositionen gelangen. In unserem derzeitigen Modell von Arbeit das von Leistung, Kapitalismus und Patriarchat geprägt ist, haben es vor allem Frauen mit Behinderungen schwer, meint Moser.

Was muss sich verändern, um mehr Menschen mit Behinderungen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen?

Warum ist Intersektionalität wichtig für Gleichberechtigung?

Welche besonderen Qualitäten bringen Menschen mit Behinderungen für den Arbeitsmarkt mit?

Und was macht Shared Leadership und Disability Leadership so wertvoll?

Über diese und andere Fragestellungen spricht Julia Moser mit Ivana Veznikova. Zudem gibt Julia Moser einen kleinen Einblick in ihren Ausflug ins Filmbusiness. Die Sendung „Disability Leadership mit Julia Moser“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönten Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.