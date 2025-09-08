PERSPEKTIVENWECHSEL – „Ein Gast – Viele Seiten“ mit Miriam Labus

PERSPEKTIVENWECHSEL mit Tabea Michel: Inklusive Bücher ohne Behinderung
In dieser Sendung ist die TV-Produzentin und Moderatorin Miriam Labus zu Gast.
Die Rollstuhlfahrerin Miriam Labus ist ein bekanntes Gesicht in Österreich. Sie ist Produktionsleiterin bei ORF Sport, Moderatorin und Podcasterin. Der Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderungen kam bei Miriam Labus erst sehr spät, und zwar durch den Behindertensport. So war sie eine Zeit lang professionelle Rollstuhltänzerin.
Ihre Vorstellung von Menschen mit Behinderungen war lange Zeit geprägt von dem Bild das von Spenden-Sendungen wie „Licht ins Dunkel“ propagiert wurde, nämlich dass Menschen mit Behinderungen unselbstständig und hilfsbedürftig sind. Dass das nicht richtig ist, lernte Miriam Labus erst im Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. Sie erkannte, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmte und zufriedene Menschen sind und ähnliches wollen, wie sie selbst.
In die Medienwelt kam Miriam Labus durch ein Praktikum in den USA. Anfang der 2000er arbeitete sie dort für Public Television. Auf den Geschmack gekommen, wollte sie ihre TV-Karriere auch in Wien fortsetzen. Wieder durch ein Praktikum landete sie beim ORF. Heute moderiert sie das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“, den Podcast „1 Gast – 2 Seiten“ und ist Produktionsleiterin.
Aufgrund ihrer Behinderung wird Miriam Labus häufig als Expertin für Inklusion gesehen, sie selbst empfindet sich aber gar nicht so. Sie wünscht sich, dass sie nicht auf ihre Behinderung reduziert wird, sondern dass die Medien offener und inklusiver werden. Menschen mit Behinderungen sollen ein normaler Teil der Medienlandschaft sein, ohne Sonderpraktika oder eigene Programme für die Ausbildung.
Mit Ivana Veznikova spricht Miriam Labus unter anderem über die Rolle von Menschen mit Behinderungen in den Medien, warum sie sich irgendwann nicht mehr nur auf den Sport konzentrierte, ihren Beruf und was nach einem harten Tag die Batterien wieder auflädt.
Die Sendung „Ein Gast – Viele Seiten“ mit Miriam Labus, finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Hier ist der barrierefrei Eingang zum Messegelände Messe Tulln zu sehen. Vielen Dank unserer Leser:in G. S. für dieses Foto!