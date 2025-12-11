PERSPEKTIVENWECHSEL – Einblick in die Crip-Kultur mit Eva Egermann

PERSPEKTIVENWECHSEL: (Gebärden)-Sprache & Identität mit Manny Schütz
Für Manfred Schütz, der eigentlich lieber Manny genannt werden möchte, ist das Engagement für seine Gehörlosen Community eine Herzensangelegenheit. Er …
In dieser Sendung geht es um die Künstlerin und Forscherin Eva Egermann, die sich aus mehreren Blickwinkeln mit dem Thema Inklusion und Behinderung auseinandersetzt.
Bei Crip-Kultur geht es darum, Erfahrungen und Identitäten von Menschen mit Behinderungen Raum zu geben. Crip-Kultur kritisiert und hinterfragt gesellschaftliche Normen, insbesondere im Hinblick auf Körper, Zeit, Arbeit und soziale Beziehungen.
Die Künstlerin und Wissenschaftlerin Eva Engermann beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Crip-Kultur.
Als Kind hatte sie durch eine chronische Gelenkerkrankung viele Krankenhausaufenthalte. Im Krankenhaus freundete sie sich mit Menschen mit Behinderungen an. Als sie gemeinsam unterwegs waren, erkannte sie, wie anders diese Menschen von der Gesellschaft wahrgenommen wurden. Sie waren oft mit Ableismus und Ausgrenzung konfrontiert.
Inspiriert durch diese Erfahrungen betrachtet Eva Egermann das Thema Crip-Kultur aus unterschiedlichen Perspektiven.
Sie arbeitet im Kunst und Filmbereich, gründete das Crip Magazine, ist Professorin für Disability Studies an der FH-Kärnten und wirkt bei einem Forschungsprojekt der Universität Wien zum Thema Ableismus mit.
Mit Ivana Veznikova spricht Eva Egermann unter anderem über Ableismus in der Kunstwelt und wie Barrierefreiheit auch Teil der Kunst selbst sein kann. Außerdem gibt es einen kleinen Einblick in das Filmprojekt C-TV (Wenn ich Dir sage, ich habe Dich gern).
Die Sendung mit Eva Egermann finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönte Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
