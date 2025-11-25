PERSPEKTIVENWECHSEL: (Gebärden)-Sprache & Identität mit Manny Schütz

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL spricht der Obmann des Gehörlosen-Vereins WITAF Manfred Schütz über die Relevanz von Gebärdensprachen für die Gehörlosen-Community.

Für Manfred Schütz, der eigentlich lieber Manny genannt werden möchte, ist das Engagement für seine Gehörlosen Community eine Herzensangelegenheit.

Er ist Obmann des Gehörlosen-Vereins WITAF, leidenschaftlicher Aktivist, Schauspieler und Fitnesstrainer.

Gebärdensprachen wie die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) sind für ihn der Schlüssel für das Leben und für die Zukunft und von Beginn an zentral.

Die ÖGS ist Muttersprache und Kultur für gehörlose Menschen in Österreich. Leider ist dieses Denken noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen. Man fokussiert sich auf das Erlernen der Lautsprache und bewertet Gebärdensprachen als unwichtiges Hilfsmittel.

Diese falsche Sichtweise beeinflusst das Leben von gehörlosen Menschen und ihre Inklusion. Für Manfred Schütz ist es wichtig, dass gehörlose Menschen von klein auf Zugang zu Gebärdensprachen haben. Auch die Eltern und das Umfeld sollen Gebärdensprachen können, denn für gehörlose Menschen ist es – wie für andere auch -wichtig, verstanden zu werden und ungehindert kommunizieren zu können.

Auch die Förderung für Dolmetscher:innen ist in Österreich kompliziert und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Manfred Schütz wünscht sich bundesweit einheitliche Regelungen für den Zugang zu Förderungen.

Neben seinem Einsatz für die Rechte gehörloser Menschen auf ihre Muttersprache ist Manfred Schütz auch Schauspieler. Für seine Rolle im Kurzfilm „Andi macht’s“ von Regisseur Christoph Kopal erhielt er sogar den Preis als „Best Actor“ beim französischen Filmfestival FILM O. Im Film geht es um einen gehörlosen Mann, der versucht, ein Navigationsgerät für gehörlose zu entwickeln. Zudem spielte Schütz in der Krimiserie Soko Donau eine kleine Nebenrolle.

Manfred Schütz findet es nicht gut, wenn gehörlose Menschen von Hörenden gespielt werden.

Mit Ivana Veznikova spricht er über die Aufgaben des Gehörlosen-Vereins WITAF, die Gebärdensprachkultur, Mythen im Zusammenhang mit gehörlosen Menschen, über mediale Darstellung von gehörlosen Menschen und was im Bereich der Inklusion noch getan werden muss.

Die Sendung „(Gebärden)-Sprache & Identität mit Manny Schütz“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.