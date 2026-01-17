PERSPEKTIVENWECHSEL: Gebärdenpoesie & Tanzende Hände mit Anja Burghardt

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Gebärdenpoetin und Deaf Performance Künstlerin Anja Burghardt zu Gast. Sie hatte ihren Durchbruch bei einem Deaf Poetry Slam von equalizent.

Die Hörgeräteakustikerin und Künstlerin Anja Burghardt ist in Wien geboren und in Niederösterreich aufgewachsen, heute lebt sie in Linz. Ihre Familie ist hörend, sie erlernte die Österreichische Gebärdensprache erst mit 18 Jahren.

Die Österreichische Gebärdensprache zu erlernen, war für sie ein WOW-Effekt und half ihr zu verstehen, wer sie als gehörlose Person in der Welt ist. Sie wusste nun, was ihre Rechte sind und lebt seitdem ihr Leben selbstbestimmt. Das fehlende Bewusstsein für Österreichische Gebärdensprache ist immer noch eine große Barriere für gehörlose Menschen.

Für Anja Burghardt ist die Anerkennung der Österreichische Gebärdensprache zentral für die Inklusion der Gehörlosengemeinschaft. Gebärdensprachen gehören zur kulturellen und sozialen Identität gehörloser Menschen.

Ein wichtiger Schritt wäre es deshalb, die Österreichische Gebärdensprache der Lautsprache gleichzustellen und die Mehrheitsgesellschaft für die Gehörlosenkultur zu sensibilisieren. Ein großes Ziel für Burghardt ist ein Recht auf Österreichische Gebärdensprache für alle, die gehörlos geboren werden. Österreichische Gebärdensprache ist auch grundlegend für ihre künstlerische Tätigkeit.

2015 besuchte Anja Burghardt einen Workshop für Deaf Poetry Slam bei equalizent. Von da an war ihre Liebe für Deaf Poetry geweckt. In ihren Deaf-Performances arbeitet Anja Burghardt mit Gebärdensprache, Mimik und körperlichem Ausdruck. Diese Poesie ist eine visuelle Kunstform. Da Anja Burghardt schon immer in Bildern denkt, hatte sie einen schnellen Zugang zu Deaf Poetry.

2015 hatte sie ihren Durchbruch bei einem Deaf Poetry Slam von equalizent, bei dem sie den 1. Platz belegte. Nun ist sie schon seit ca. 10 Jahren Poetin. Ob InTaKT Festival oder Beat the Silence, Anja Burghardt ist mit ihrer Kunst in ganz Österreich unterwegs.

Mit Ivana Veznikova spricht Anja Burghardt unter anderem über ihre Kunst, ihren Beruf als Hörgeräteakustikerin, Cochleaimplantate und die größten Barrieren für gehörlose Menschen im Alltag. Auch werden Ausschnitte aus den Auftritten von Anja Burghardt gezeigt.

Die Sendung mit Anja Burghardt finden Sie auf der Internetseite von PERSPKTIVENWECHSEL.

