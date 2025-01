PERSPEKTIVENWECHSEL: Gehörlosenbildung und Gehörlosenkultur

Per E-Mail teilen

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Claudia Taschner zu Gast. Sie lehrt Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) in der Volksschule Pfeilgasse, einer Zweigstelle des Bundesinstitut für Gehörlosenbildung (BIG). Sie spricht über Inklusive Bildung und die Relevanz von bilingualem Unterricht.

Sie liebt Klettern, Wandern und den Sport, aber vor allem liebt die gehörlose Pädagogin Claudia Taschner es, zu unterrichten. Sie arbeitet unter anderem in der Volksschule Pfeilgasse, einer Zweigstelle des Bundesinstituts für Gehörlosenbildung (BIG).

Der Weg in den Lehrberuf war für sie nicht leicht. Zunächst war sie gezwungen, eine Fachschule für Mode und Bekleidung zu besuchen. Das war damals die einzige Möglichkeit für sie ,Matura zu machen. Doch sie interessierte sich nicht für Kleidung und Mode, sondern für Mathe und Sport.

Das Studium beschreibt Claudia Taschner als harte Zeit, denn es gab keine ÖGS-Dolmetscher:innen auf der Universität. Andere Studierende halfen ihr mit Mitschriften. Auch musste Claudia Taschner bei mündlichen Prüfungen Lautsprache sprechen, was ihr schwerfällt. Trotz der Barrieren schaffte sie es in den Lehrberuf. Mittlerweile arbeitet sie 26 Jahre als Lehrerin an verschiedenen Volks- und Mittelschulen.

Vor allem ist für Claudia Taschner der bilinguale Unterricht wichtig. Wenn gehörlose und hörende Kinder gemeinsam in Deutsch und in Österreichischer Gebärdensprache unterrichtet werden, profitieren auch hörende Kinder von der Gebärdensprache.

Hörende Kinder mit Migrationshintergrund lernen durch den Einsatz von ÖGS leichter Deutsch. Ein hörender Schüler aus Bosnien konnte durch den Einsatz von ÖGS seine Probleme in Deutsch überwinden und schaffte es ans Gymnasium.

Mit Ivana Veznikova spricht Claudia Taschner nicht nur über ÖGS und Inklusion in der Schule, sondern auch über die Bedeutung der Gehörlosenkultur und über die Relevanz der Medien. Auch gibt es einen Einblick in die Erlebnisaustellung HANDS UP.

Die Sendung „Gehörlosenbildung und Gehörlosenkultur – mit Claudia Taschner“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni 2024 mit der fünften Staffel. OKTO strahlt ab 29. Oktober 2024 jeden Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.