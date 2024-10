PERSPEKTIVENWECHSEL: Inklusive Schulen braucht das Land

Per E-Mail teilen

In der neuen Sendung von PERSPKTIVENWECHSEL spricht Lehramtsstudentin Nadine Brunner über das Thema Inklusive Schule und Lehrer:innen mit Behinderung

Mediengarten

Im letzten Betrag von PERSPKTIVENWECHSEL war Claudia Rauch zu Gast, zu ihrer Zeit war sie Österreichs erste blinde Pädagogin.

Im neuen Beitrag der Sendung geht es um Nadine Brunner, sie ist hochgradig sehbehindert und Lehramtsstudentin für Mathematik, Philosophie und Psychologie. Auch bei ihr war der Traumberuf schnell klar. Schon während ihrer Schulzeit half sie gerne Mitschülerinnen, wenn diese etwas nicht verstanden hatten.

Ihre Fähigkeit, rasch Wissen aufzunehmen, kam ihr dabei zugute. Schon mit 11 Jahren wusste Nadine Brunner: ich will Lehrerin werden. Im Studium hatte sie das Gefühl, dass das Thema Inklusive Schule oft nur oberflächlich behandelt wurde.

Alles zur Inklusion wurde in einem einzigen Semester in einer einzigen Vorlesung vermittelt. Das Thema Inklusion begleitet sie auch in ihrem restlichen Leben.

Sie ist Sensibilisierungstrainerin bei „Tanzen ohne Grenzen“ und leitet 2 Workshops Dancing Diversity und Move your Limits. Dancing Diversity ist ein Workshop für zukünftige, aber auch bereits erfahrene Pädagog:innen. Im Rahmen des dreistündigen Workshops bekommen Pädagog:innen die Möglichkeit, in das Thema Blindheit und Sehbehinderung einzutauchen.

Über Bewegung und Tanz soll der Blick der Lehrpersonen verändert und neue Impulse für den Unterricht gewonnen werden. Move your Limts ist ein ähnliches Sensibilisierungsangebot für Schüler:innen. Für Nadine Brunner gibt es nichts Schöneres als vor einer Klasse zu stehen.

Mit Moderator Thomas Lindermayer spricht sie nicht nur über den Lehrer:innenberuf, sondern auch über Schul- und Unizeit und einen wichtigen Begleiter und Helfer: den Blindenführhund.

Die Sendung Inklusive Schulen braucht das Land mit Nadine Brunner gibt es auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni 2024 mit der fünften Staffel. OKTO strahlt ab 29. Oktober 2024 jeden Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.