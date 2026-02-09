PERSPEKTIVENWECHSEL: Mabacher Award & Radikale Inklusion

Martin Habacher dreht nicht mehr – er fehlt mir jetzt schon!
Er nannte sich gerne keck „kleinster Social Media-Berater der Welt“ und arbeitete selbstständig. Immer erzählte er, wie viel Spaß ihm …
In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL geht es Inklusion in der österreichischen Filmlandschaft und den Mabacher Award, der Inklusive Filmschaffende sichtbarer machen soll
Martin Habacher bezeichnete sich selbst als „kleinster Social-Media-Berater der Welt“. Mit seiner schlagfertigen Art drückte der 2019 verstorbene Medienschaffende und Aktivist der österreichischen Gesellschaft seinen Stempel auf.
Seine Projekte waren vielfältig: Kurzvideos, um Barrierefreiheit zu testen, Studiosendungen mit verschiedenen Gästen, Filmprojekte, eine humorvolle Schlagzeilen-Revue und vieles mehr. Martin Habachers Arbeit wirkt auch nach seinem Tod weiter und beeinflusst auch andere Medienschaffende.
Hannah Wahl ist Autorin, Filmschaffende und Journalistin, gemeinsam mit dem Produzenten und Filmemacher Stefan Wolner hat sie den Mabacher Award ins Leben gerufen.
Der Award zu Ehren von Martin Habacher soll österreichische Filme prämieren und unterstützen, die sich für eine inklusive und diskriminierungsfreie Gesellschaft und ein gleichberechtigtes Miteinander einsetzen. Mit Filmemacherin und Disability-Wissenschaftlerin Cornelia Ohnmacht setzen sich Hannah Wahl und Stefan Wolner mit „Filmklusiv“ auch für eine inklusivere Filmproduktion auf allen Ebenen ein.
Stefan Wolner hat schon gemeinsame Projekte mit Martin Habacher realisiert. Goldfisch99 aus dem Jahr 2010 und die Dokumentation „Mabacher – #ungebrochen“ von 2017.
Bei PERSPEKTIVENWECHSEL blicken Hannah Wahl, Stefan Wolner und Cornelia Ohnmacht auf ihre Erfahrungen mit Martin Habacher zurück und auf die Dinge, die sie von ihm lernen konnten.
Über diese und andere spannende Fragen sprechen Hannah Wahl, Stefan Wolner und Cornelia Ohnmacht mit Ivana Veznikova.
Die Sendung Mabacher Award & Radikale Inklusion finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönte Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
Er nannte sich gerne keck „kleinster Social Media-Berater der Welt“ und arbeitete selbstständig. Immer erzählte er, wie viel Spaß ihm …
Martin Habacher bezeichnete sich selbst als „kleinster Social-Media-Berater der Welt“. Mit seiner schlagfertigen Art drückte der 2019 verstorbene Medienschaffende und …
Kürzungen von Förderungen im Sozialbereich, wo ohnehin für Menschen mit Behinderungen keine Chancengleichheit am Arbeitsmarkt besteht, Erwachsenvertreter:innen, die zu viele …
Die Stadt Wien unterstützt damit ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen dabei, ihre Wohnungen barrierefrei zu gestalten – für mehr …
Wenn es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und Kinderwunsch geht, ist es für die Lebens- und Sozialberaterin Elisabeth Chlebecek wichtig, dass …
Österreichische Bürger:innen, die zwischen 25 und 65 Jahre alt sind, können bei Gerichtsverfahren über schwere Straftaten als Geschworene berufen werden. …
Zu hohe Gehsteigkanten, verstellte Gehsteige oder Blindenleitsysteme, das alles begegnet Menschen mit Behinderung täglich, wenn sie in der Stadt unterwegs …
Die Leidenschaft für Musik entdeckte Liz Müller schon als Kind, ob es nun das Singen oder das Schlagen auf Töpfe …
Die Hörgeräteakustikerin und Künstlerin Anja Burghardt ist in Wien geboren und in Niederösterreich aufgewachsen, heute lebt sie in Linz. Ihre …
Musik ist nicht nur ein schönes Erlebnis für hörende Menschen, sondern auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, doch wie kann Musik …
Martin Essl war Geschäftsführer der Baumax AG. Bei Baumax war auch sein erster Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. In einer …
Die vielseitige Künstlerin Yuria Knoll ist in Japan geboren und in Österreich aufgewachsen. Ihr Heimatdorf in Salzburg wurde ihr sehr …
Bei Crip-Kultur geht es darum, Erfahrungen und Identitäten von Menschen mit Behinderungen Raum zu geben. Crip-Kultur kritisiert und hinterfragt gesellschaftliche …
Martin Habacher bezeichnete sich selbst als „kleinster Social-Media-Berater der Welt“. Mit seiner schlagfertigen Art drückte der 2019 verstorbene Medienschaffende und …
Kürzungen von Förderungen im Sozialbereich, wo ohnehin für Menschen mit Behinderungen keine Chancengleichheit am Arbeitsmarkt besteht, Erwachsenvertreter:innen, die zu viele …
Die Stadt Wien unterstützt damit ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen dabei, ihre Wohnungen barrierefrei zu gestalten – für mehr …
Wenn es um Menschen mit Lernschwierigkeiten und Kinderwunsch geht, ist es für die Lebens- und Sozialberaterin Elisabeth Chlebecek wichtig, dass …
Österreichische Bürger:innen, die zwischen 25 und 65 Jahre alt sind, können bei Gerichtsverfahren über schwere Straftaten als Geschworene berufen werden. …
Zu hohe Gehsteigkanten, verstellte Gehsteige oder Blindenleitsysteme, das alles begegnet Menschen mit Behinderung täglich, wenn sie in der Stadt unterwegs …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Bei diesem Kinderspielplatz in Darwin, Australien gibt es eine große Zeigetafel mit Symbolen für Kinder. Mit der Tafel können Kindern …