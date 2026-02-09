PERSPEKTIVENWECHSEL: Mabacher Award & Radikale Inklusion

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL geht es Inklusion in der österreichischen Filmlandschaft und den Mabacher Award, der Inklusive Filmschaffende sichtbarer machen soll

Martin Habacher bezeichnete sich selbst als „kleinster Social-Media-Berater der Welt“. Mit seiner schlagfertigen Art drückte der 2019 verstorbene Medienschaffende und Aktivist der österreichischen Gesellschaft seinen Stempel auf.

Seine Projekte waren vielfältig: Kurzvideos, um Barrierefreiheit zu testen, Studiosendungen mit verschiedenen Gästen, Filmprojekte, eine humorvolle Schlagzeilen-Revue und vieles mehr. Martin Habachers Arbeit wirkt auch nach seinem Tod weiter und beeinflusst auch andere Medienschaffende.

Hannah Wahl ist Autorin, Filmschaffende und Journalistin, gemeinsam mit dem Produzenten und Filmemacher Stefan Wolner hat sie den Mabacher Award ins Leben gerufen.

Der Award zu Ehren von Martin Habacher soll österreichische Filme prämieren und unterstützen, die sich für eine inklusive und diskriminierungsfreie Gesellschaft und ein gleichberechtigtes Miteinander einsetzen. Mit Filmemacherin und Disability-Wissenschaftlerin Cornelia Ohnmacht setzen sich Hannah Wahl und Stefan Wolner mit „Filmklusiv“ auch für eine inklusivere Filmproduktion auf allen Ebenen ein.

Stefan Wolner hat schon gemeinsame Projekte mit Martin Habacher realisiert. Goldfisch99 aus dem Jahr 2010 und die Dokumentation „Mabacher – #ungebrochen“ von 2017.

Bei PERSPEKTIVENWECHSEL blicken Hannah Wahl, Stefan Wolner und Cornelia Ohnmacht auf ihre Erfahrungen mit Martin Habacher zurück und auf die Dinge, die sie von ihm lernen konnten.

Warum ist jetzt die Zeit für „radikale Inklusion“?

Wie kann man Film und Fernsehen barrierefreier gestalten und Inklusion in der Filmbranche vorantreiben?

Welche Wirkung haben soziale Medien?

Über diese und andere spannende Fragen sprechen Hannah Wahl, Stefan Wolner und Cornelia Ohnmacht mit Ivana Veznikova.

Die Sendung Mabacher Award & Radikale Inklusion finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönte Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.