PERSPEKTIVENWECHSEL mit Behindertenrechtsaktivistin Shani Dhanda

In diesem Beitrag von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Shani Dhanda zu Gast. Sie gilt als die einflussreichste Behindertenrechtsaktivistin in Großbritannien.



Shani Dhanda ist in vielen Bereichen aktiv – sie ist Aktivistin, Eventmanagerin, Influencerin, Autorin und Broadcasterin. In all ihren Tätigkeiten setzt sie sich für Menschen mit Behinderungen ein.

Dhanda wurde mit „Glasknochen“ geboren. Sie besuchte zunächst eine Sonderschule, dann eine integrative Schule. Aufgrund ihrer schweren Behinderung und zahlreicher Knochenbrüche in der Kindheit gab es zunächst wenig Raum für sie, sich über ihre Zukunft Gedanken zu machen. Erst als Teenager, als sich ihre Gesundheit besserte, konnte sie sich mit ihrem Start ins Leben beschäftigen. Sie wollte die Welt entdecken und arbeiten.

Selbstbewusst schickte sie über 100 Bewerbungen und bekam keine Antwort. Ab dem Moment, als sie sich entschied, ihre Behinderung nicht in Bewerbungsschreiben zu erwähnen, wurde sie sofort eingeladen.

Shani Dhanda lernte die Lektion

Menschen neigen dazu, andere nach gewissen Merkmalen zu beurteilen und dass eine Behinderung ein Stigma auf dem Arbeitsmarkt ist. Doch sie gab nicht auf. Mit einem Kurs für Eventmanagement startete sie ihre Karriere.

Bisher hat sie über 300 Unternehmen beraten – darunter renommierte Namen wie Google, Apple und Virgin. Zu ihrem aktivistischen Engagement zählt unter anderem das Asian Woman Festival, ein Festival, das sich dem Abbau von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber asiatischen Frauen verschrieben hat.

Mit Ivana Veznikova spricht sie unter anderem über ihr Leben und ihre Karriere, über Barrieren, denen Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft begegnen, und über die Rolle der Medien im Aktivismus.

Die Sendung Shani Dhanda – UK’s most influential disability activist gibt es auf Englisch auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.