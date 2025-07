PERSPEKTIVENWECHSEL mit Daniela Rammel

Per E-Mail teilen

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Daniela Rammel zu Gast. Sie arbeitet seit über 15 Jahren beim ÖZIV. Daneben engagiert sie sich im Monitoringausschuss und im Verein Right Now.

Mediengarten

Daniela Rammel ist Wienerin. Als kleinwüchsige Frau machen ihr nicht nur bauliche Barrieren zu schaffen, sondern die Tatsache, dass man als Frau mit Behinderung oft nicht ernst genommen wird. Selbst 2025 gibt es noch einige Baustellen im Behindertenbereich, umfassende Barrierefreiheit ist noch lange nicht gegeben, außerdem müssen Menschen mit Behinderungen mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.

Zudem soll die Umwelt so gestaltet sein, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben unabhängig von der Hilfe anderer Menschen zu führen. Diese und andere Ziele umzusetzen, ist Daniela Rammel wichtig. In verschiedenen Organisationen kämpft sie daher für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ein Zufall führte sie zum Aktivismus.

Während ihrer Arbeit im Callcenter entdeckte sie ein Inserat des ÖZIV. Sie sah, dass es dort Menschen gab, die wie sie selbst ähnliche Erfahrungen in Sachen fehlender Barrierefreiheit gemacht hatten. Diese Menschen setzten sich für Veränderungen im Bereich Inklusion ein. Sie fand dieses Engagement gut und sie wurde selbst ein Teil davon. Mittlerweile arbeitet seit über 15 Jahren beim ÖZIV.

Sie engagiert sie sich im Monitoringausschuss und weiters im Verein Right Now, wo sie sich mit einem Lehrgang dafür einsetzt, dass mehr Menschen mit Behinderungen in Führungspositionen kommen.

Privat liebt Daniela Rammel Punk-Musik, Tattoos und Katzen.

Mit Ivana Veznikova spricht Rammel nicht nur über ihr vielfältiges Engagement für Menschen mit Behinderungen, sondern auch über die mediale Darstellung von Menschen mit Behinderungen und weibliche Führungskräfte mit Behinderungen.

Die Sendung „INKLUSION RIGHT NOW! mit Daniela Rammel“ gibt es auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.