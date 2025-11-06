PERSPEKTIVENWECHSEL mit David Brandhuber

PERSPEKTIVENWECHSEL: Eine Formel für Inklusion mit Anna Eberl
Es wurde ihr gesagt, dass sie aufgrund ihrer Behinderung nie schwimmen können wird, heute zählt Schwimmen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Für …
In diesem Beitrag von PERSPEKTIVENWECHSEL geht es um den freiwilligen Feuerwehrmann David Brandhuber, der sich im Leben durch nichts aufhalten lässt.
Der Name Brandhuber ist bei diesem Gast Programm, denn der Rollstuhlfahrer arbeitet bei der freiwilligen Feuerwehr. David Brandhuber ist im Waldviertel aufgewachsen. An seiner Heimat schätzt er den Zusammenhalt, so fühlte er sich in seiner Kindheit und Jugend immer inkludiert.
Nur Rad fahren konnte Brandhuber nicht wie die anderen Kinder. Auch später spielt die Gemeinschaft in Brandhubers Leben eine große Rolle. Das Vereinsleben gehört am Land einfach dazu und Brandhuber interessierte sich schon immer für die Feuerwehr.
Im Jahr 2021 tritt er der freiwilligen Feuerwehr bei. Auf Grund seiner Behinderung unterstützt er die Feuerwehr nicht bei Brandeinsätzen, sondern bei ihrem Social-Media- Auftritt und im EDV-Bereich.
Beruflich verschlägt es ihn nach Wien, denn am Land gibt es kaum Job-Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Nun arbeitet er in Wien im Patentamt und liebt seinen Job. Besonders mag er es, in seiner Arbeit Patente für interessante Projekte zu entdecken.
Nicht nur Hobby und Job sind bei Brandhuber außergewöhnlich, sondern auch sein Rollstuhl. Dieser ist mit einem Roboter-Greifarm ausgestattet, mit diesem kann er nicht nur das ein oder andere Bier heben. Brandhuber war der Erste in Österreich, der den in Deutschland erhältlichen Greifarm von der Österreichischen Krankenkasse bewilligt bekam.
Wenn David Brandhuber etwas will, lässt er sich nicht aufhalten. Sein Rat an andere Menschen mit Behinderung lautet: „Never give up!“
Mit Ivana Veznikova spricht Brandhuber unter anderem über Barrierefreiheit und die Zugänglichkeit von Rockfestivals.
Die Sendung „David Brandhuber – Ein patenter Feuerwehrmann“, finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.
Es wurde ihr gesagt, dass sie aufgrund ihrer Behinderung nie schwimmen können wird, heute zählt Schwimmen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Für …
Manuel Gatterer stammt aus Südtirol, arbeitet als Sprachlehrer und Lektor, setzt sich aber auch auf vielen Ebenen für Menschen mit …
Die Juristin, Diversity-Beraterin und Unternehmerin Lena Öllinger ist hör- und sehbehindert und arbeitet bei myAbility als Expertin für Behinderung und …
Die Rollstuhlfahrerin Miriam Labus ist ein bekanntes Gesicht in Österreich. Sie ist Produktionsleiterin bei ORF Sport, Moderatorin und Podcasterin. Der …
Die Rollstuhlfahrerin Tabea Michel bezeichnet sich selbst als Kunst- und Kulturschaffende mit Behinderung. Hauptberuflich ist sie Übersetzerin. Ein Zufall machte …
Ajun Pfaffstaller ist sehbehindert. Deshalb kennt er die Ungerechtigkeiten, die Menschen mit Behinderungen tagtäglich erleben müssen. Pfaffstaller ist ein Mensch, …
Der Name Brandhuber ist bei diesem Gast Programm, denn der Rollstuhlfahrer arbeitet bei der freiwilligen Feuerwehr. David Brandhuber ist im …
Österreich verabschiedet seine Delegation zu den 25. Sommer-Deaflympics, die von 15. bis 26. November 2025 in Tokio stattfinden. Rund 3.000 …
„Obwohl Menschen mit Behinderungen überproportional stark von der Klimakrise betroffen sind, werden sie und ihre Bedürfnisse oft nicht ausreichend respektiert”, …
Wie bekannt geworden ist, plant die Landesregierung kommenden Mittwoch weitere 6 Millionen € im Sozialbereich zu kürzen, auf den Teilhabebereich …
Die WESTbahn hat sich für neue Züge von China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) entschieden, um ihr Angebot zu modernisieren. …
Auf Basis eines umfassenden Barriere-Checks wurden 24 konkrete Verbesserungen definiert – viele davon sind bereits realisiert oder befinden sich in …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieses Bild zeigt einen „barrierefreien“ Waggon, auch „Divyang coach“ genannt, eines Zuges der Indian Railways in Indien an einem Bahnsteig …