PERSPEKTIVENWECHSEL mit den Baudis Brüdern

PERSPEKTIVENWECHSEL: Sichtbarkeit im Film mit Lukas Ladner
Der Filmschaffende und Medienkünstler Lukas Ladner ist in verschiedenen medialen Bereichen tätig. Neben Dokumentarfilmprojekten arbeitet er auch mit Virtual Reality …
Niki und Tommy Baudis sind 16 Jahre alt, sportlich und haben schon Medienerfahrung. In PERSPEKTIVENWECHSEL sprechen die beiden über ihre Träume und die Fortschritte der Inklusion.
Niki und Tommy Baudis sind mit 16 Jahren die jüngsten Gäste bei PERSPEKTIVEVENWECHSEL. Niki ist Rollstuhlfahrer und Tommy hat Lernschwierigkeiten, die Zwillinge sind ehrgeizig und wissen genau, was sie wollen. Niki möchte Sportjournalist werden, sein Buder Tommy sucht nach einer Lehrstelle im Büro.
Beide besuchten eine Sonderschule und wurden nach dem Sonderschul-Lehrplan unterrichtet. Das ist hinderlich, wenn man wie die beiden eine weiterführende Schule besuchen und auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten will. Menschen mit Behinderungen sollen eine faire Chance bekommen und gefördert werden. Von Werkstätten halten Niki und Tommy nichts.
Auch wenn man Niki und Tommy als die „Zugpferde“ ihrer Klasse bezeichnete, wurde ihnen vom Besuch einer weiteführenden Schule abgeraten. Doch die beiden Brüder lassen sich davon nicht blockieren. Niki holt an der Volkshochschule den Plichtschulabschluss nach und Tommy sucht nach einer Lehrstelle.
Neben ihrer schulischen und beruflichen Karriere haben die beiden noch viele andere Interessen. Sie gehen klettern, spielen Rolli-Fußball und haben den Fanclub „Gate to Hellas – Kagran“ gegründet. Auch Medienerfahrung haben die beiden Brüder schon. Tommy spielte 2016 in den Historiendrama „Licht“ mit und Niki war in der ORF-Sendereihe „Erklär mir, wie du lebst“ zu sehen.
Niki und Tommy Baudis wollen einfach als „normale“ Jugendliche wahrgenommen werden:
Nur weil Menschen eine Behinderung haben, körperlich oder geistig – das ist doch egal. Sie sind genauso Menschen wie alle anderen.
Mit Ivana Veznikova sprechen sie unter andrem über ihre bisherigen Erfahrungen in Schule und Beruf, ihre Leidenschaft für Fußball und was gelebte Inklusion bedeutet.
Die Sendung mit den Baudis Brüdern finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönten Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
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