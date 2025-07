PERSPEKTIVENWECHSEL mit Den Mukherjee

In dieser Folge von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Den Mukherjee zu Gast. Er ist Aktivist, Autor, Broadcaster, Schauspieler und wird auch als Stephen Hawking von Calcutta bezeichnet.

Mediengarten

Den Mukherjees erste große Liebe sind Kunst und Kultur, für diese beiden Dinge würde er alles stehen und liegen lassen, sagt der aus Calcutta stammende Aktivist. Sein größter Wunsch ist es, einmal Regie bei einem Film zu führen, der von allen gekannt und geliebt wird.

Mukherjee ist ein vielseitiger Mann – er wirkte als Schauspieler in Filmen mit, schrieb Bücher und moderierte im Radio. Für seine Kunst tut er alles. In seiner ersten Filmhauptrolle in „One little Finger“ lehnte der Rollstuhlfahrer trotz Verletzungsgefahr ab, sich doubeln zu lassen. Er machte alles selbst.

Als Aktivist ist er für Enable India, eine international arbeitende Organisation, die sich für die wirtschaftliche und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen in Indien einsetzt, tätig.

Bis zu seinem 25 Lebensjahr war es Den Mukherjee aufgrund seiner Behinderung nicht möglich, lautsprachlich zu kommunizieren. Da er zufällig dieselbe Software wie der weltberühmte Wissenschaftler Stephen Hawking zum Sprechen nutzte, gaben ihm die indischen Medien den Namen Stephen Hawking von Calcutta.

In seiner aktivistischen Arbeit bei Enable India setzt er sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen keine passiven Spendenempfänger:innen sind, sondern durch Integration ins Arbeitsleben die Chance auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben bekommen und zu Menschen werden, die Indien aktiv mitgestalten. Mukherjee ist davon überzeugt, dass die Arbeit von Enable India den Weg dafür bereitet, dass zukünftige Generationen von Menschen mit Behinderungen es einmal besser haben.

Mit Ivana Veznikova spricht er unter anderem über die Herausforderungen und Probleme, vor denen Menschen mit Behinderungen in Indien stehen, und die Fortschritte, die gemacht wurden. Über die Relevanz von Assistierender Technologie und warum es wichtig ist, dass gesellschaftliche Veränderungen von der Basis der Gesellschaft und nicht von Eliten ausgehen.

Die Sendung „Enable India with Den Mukherjee“ finden Sie in englischer Sprache auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.