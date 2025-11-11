PERSPEKTIVENWECHSEL mit der Nationalratsabgeordneten Fiona Fiedler (NEOS)

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Fiona Fiedler zu Gast, sie ist seit 2019 Abgeordnete im Nationalrat und Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Gesundheit und Pflege bei den NEOS.

Mediengarten

Bevor es Fiona Fiedler in die Politik verschlug, war sie unter anderem Lehrerin. In dieser Zeit suchte sie für ein Kind mit Unterstützungsbedarf eine Schulassistenz, diese war sehr schwer zu finden. Aufgrund dieser Erfahrung dachte sich Fiedler, diese Probleme könnte man doch für ganz Österreich lösen. So kam die heute 49-jährige Fiedler in die Politik. Sie ist Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Gesundheit und Pflege bei den NEOS und seit 2019 Abgeordnete im Nationalrat.

Den ersten Kontakt zu Menschen mit Behinderungen hatte Fiona Fiedler aber schon in ihrer Jugend während ihrer Zeit bei den Pfadfindern. Dort wurden oft Menschen mit Behinderungen eingeladen. Damals habe sie noch große Berührungsängste gehabt, gesteht Fiedler. Das änderte sich, als Fiedler später als Erwachsene eine Freundin mit einem behinderten Kind hatte. Das freundliche Wesen des Kindes sei eine Bereicherung gewesen.

Heute hat Fiona Fiedler keine Berührungsängste mehr und ist eine Mitstreiterin, wenn es um die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht.

An der Politik fasziniert sie vor allem, dass man durch die Einwirkung auf Gesetze für Menschen mit Behinderungen direkt etwas bewirken kann.

Fiedler verfolgt eine Politik des Miteinanders, denn wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, sollte man an einem Strang ziehen.

Fiedler sucht Kompromisse statt Konflikte und mit dieser Taktik hat sie durchaus Erfolg.

Auch wenn es hin und wieder mal Rückschläge gibt und noch einige Baustellen in Sachen Inklusion bewältigt werden müssen, gibt Fiona Fiedler nicht auf.

Mit Ivana Veznikova spricht Fiedler unter anderem über ihre politischen Erfolge, Inklusion im Schulsystem und die Begrüßung in Gebärdensprache bei ihren Reden im Parlament.

Die Sendung mit Fiona Fiedler finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.