PERSPEKTIVENWECHSEL mit Fußkeyboarderin Liz Müller

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist die leidenschaftliche Musikerin Liz Müller zu Gast, sie spielt ihr Keyboard mit den Füßen.

Die Leidenschaft für Musik entdeckte Liz Müller schon als Kind, ob es nun das Singen oder das Schlagen auf Töpfe war. Am meisten jedoch hatte es ihr ein Instrument mit Tasten angetan.

Liz Müller hat keine Arme, deshalb musste sie ihre Grenzen erkennen und wählte das Keyboard statt eines Klaviers. So wurde Liz Müller zur Fußkeyboaderin.

Da sie ihren gesamten Alltag mit den Füßen meistert, ist das Keyboardspielen mit den Füßen so wie wenn andere Musiker:innen mit den Händen spielen. Liz Müller spielt langsame Stücke und verwendet Sounds. Bei Musik ist es ihr wichtig, Gefühle zu wecken und Menschen zusammenzubringen.

Auch wenn es schwer ist, Musik zum Beruf zu machen, hat Liz Müller es geschafft. Sie stand schon mit zahlreichen Künstler:innen auf der Bühne wie z. B. Pizzera & Jaus. Liz Müller freut sich, wenn ihre Musik inspiriert, möchte aber nicht nur aufgrund ihrer Behinderung eine Inspiration sein. Wenn sie ihre Batterien aufladen möchte, geht sie in die Natur.

In der Sendung mit Ivana Veznikova spricht sie unter anderem über ihren Beruf, über Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Musiker:innenberuf und über Vorurteile gegenüber Eltern mit Behinderungen. Außerdem werden Ausschnitte aus den Auftritten von Liz Müller gezeigt.

OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönte Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.