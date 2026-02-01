PERSPEKTIVENWECHSEL mit Fußkeyboarderin Liz Müller

PERSPEKTIVENWECHSEL: Gebärdenpoesie & Tanzende Hände mit Anja Burghardt
Die Hörgeräteakustikerin und Künstlerin Anja Burghardt ist in Wien geboren und in Niederösterreich aufgewachsen, heute lebt sie in Linz. Ihre …
In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist die leidenschaftliche Musikerin Liz Müller zu Gast, sie spielt ihr Keyboard mit den Füßen.
Die Leidenschaft für Musik entdeckte Liz Müller schon als Kind, ob es nun das Singen oder das Schlagen auf Töpfe war. Am meisten jedoch hatte es ihr ein Instrument mit Tasten angetan.
Liz Müller hat keine Arme, deshalb musste sie ihre Grenzen erkennen und wählte das Keyboard statt eines Klaviers. So wurde Liz Müller zur Fußkeyboaderin.
Da sie ihren gesamten Alltag mit den Füßen meistert, ist das Keyboardspielen mit den Füßen so wie wenn andere Musiker:innen mit den Händen spielen. Liz Müller spielt langsame Stücke und verwendet Sounds. Bei Musik ist es ihr wichtig, Gefühle zu wecken und Menschen zusammenzubringen.
Auch wenn es schwer ist, Musik zum Beruf zu machen, hat Liz Müller es geschafft. Sie stand schon mit zahlreichen Künstler:innen auf der Bühne wie z. B. Pizzera & Jaus. Liz Müller freut sich, wenn ihre Musik inspiriert, möchte aber nicht nur aufgrund ihrer Behinderung eine Inspiration sein. Wenn sie ihre Batterien aufladen möchte, geht sie in die Natur.
In der Sendung mit Ivana Veznikova spricht sie unter anderem über ihren Beruf, über Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Musiker:innenberuf und über Vorurteile gegenüber Eltern mit Behinderungen. Außerdem werden Ausschnitte aus den Auftritten von Liz Müller gezeigt.
Die Sendung mit Fußkeyboarderin Liz Müller finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönte Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
Die Hörgeräteakustikerin und Künstlerin Anja Burghardt ist in Wien geboren und in Niederösterreich aufgewachsen, heute lebt sie in Linz. Ihre …
Musik ist nicht nur ein schönes Erlebnis für hörende Menschen, sondern auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung, doch wie kann Musik …
Martin Essl war Geschäftsführer der Baumax AG. Bei Baumax war auch sein erster Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. In einer …
Die vielseitige Künstlerin Yuria Knoll ist in Japan geboren und in Österreich aufgewachsen. Ihr Heimatdorf in Salzburg wurde ihr sehr …
Bei Crip-Kultur geht es darum, Erfahrungen und Identitäten von Menschen mit Behinderungen Raum zu geben. Crip-Kultur kritisiert und hinterfragt gesellschaftliche …
Für Manfred Schütz, der eigentlich lieber Manny genannt werden möchte, ist das Engagement für seine Gehörlosen Community eine Herzensangelegenheit. Er …
Die Leidenschaft für Musik entdeckte Liz Müller schon als Kind, ob es nun das Singen oder das Schlagen auf Töpfe …
Die Wiener Linien haben festgestellt, dass es bei den elektrischen Schiebetritten der neuen U-Bahn-Züge, den sogenannten X-Wägen, einen Wartungsbedarf gibt. …
Der Wiener Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, ist tief betroffen anlässlich des öffentlich angekündigten assistierten Suizids eines jungen ME/CFS Patienten. Wiener …
Abgeordnete Mag. Anja Scherzer (FP) berichtete zu einem Antrag betreffend Erhalt und Weiterentwicklung der Sonderpädagogik und der Sonderschulen. Abgeordnete Mag. …
Laut einer Datenerhebung der Statistik Austria lebten 2024 rund 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen in Österreich, das entspricht 24,7 Prozent …
Anlässlich des Tags des Blindenführhundes am 29. Jänner 2026 richtet die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs einen Appell gegen …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Egal wie klein ein Gebäude ist, ein stufenloser Zugang kann fast immer ermöglicht werden. Hier zu sehen die USK Pioneer …