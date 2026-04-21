PERSPEKTIVENWECHSEL mit Martin Bruno Walther

PERSPEKTIVENWECHSEL mit den Baudis Brüdern
Niki und Tommy Baudis sind mit 16 Jahren die jüngsten Gäste bei PERSPEKTIVEVENWECHSEL. Niki ist Rollstuhlfahrer und Tommy hat Lernschwierigkeiten, …
In der aktuellen Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL gibt Rollstuhlfahrer Martin Bruno Walther Einblick in seine Leidenschaft Reisen.
Durch eine Verkalkung in den Arterien verlor Martin Bruno Walther beide Beine. Zunächst glaubte er nie wieder reisen zu können. Reisen und die Welt zu sehen ist die große Leidenschaft des Grafikers und Reisejournalisten.
Die erste Zeit nach der Amputation beider Beine beschreibt Walther als sehr schwierig. Plötzlich musste er damit klarkommen im Rollstuhl zu sitzen. Er verlor einige Beziehungen und sogar seine Wohnung. Doch es gab auch einige Menschen, die zu ihm standen und ihn begleiteten.
Letztendlich war es aber sein erster Spaziergang außerhalb des Krankenhauses, der ihm neue Perspektiven brachte. Er erkannte, dass die Welt noch steht und dass er nicht aufgeben wollte. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig Martin Bruno Walther das Unterwegssein ist.
Heute zeigt er anderen Menschen mit Behinderungen, dass man auch mit Behinderung die Welt bereisen kann. Schon über 100 Länder hat Walther besucht. Mit dem Rollstuhl unternahm er Kreuzfahrten und bereiste Länder wie Flandern und Deutschland. Durch seine Behinderung entwickelte sich seine Reisetätigkeit sogar weiter, er testet Reiseziele, Hotels und Flughäfen auf Barrierefreiheit. In Schulungen gibt er sein Wissen über Barrierefreiheit an andere weiter.
Auf seinen Reisen entdeckt er immer wieder neue Lösungen für Barrierefreiheit, die auch auf Wien anwendbar wären. Zum Beispiel lernte er, dass ausgelegte Gummimatten eine relativ einfache Lösung sind, um Kopfsteinpflaster zu überwinden. Er ist davon überzeugt, dass Barrierefreiheit allen Menschen nützt.
Unterwegs hat Martin Bruno Walther ab und an skurrile Erlebnisse wie zum Beispiel, dass man ihn aufgrund seiner Behinderung öfters mal Geld zusteckt. Im Interview mit Ivana Veznikova spricht er unter anderem darüber, wie er seine Reisen plant und warum spontanes Reisen als Rollstuhlfahrer schwierig ist. Auch verrät er einen großen Erfolg in seiner Karriere.
Die Sendung mit Martin Bruno Walther finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönten Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
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