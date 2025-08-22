PERSPEKTIVENWECHSEL mit Tabea Michel: Inklusive Bücher ohne Behinderung

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist die Berliner Autorin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin Tabea Michel zu Gast. In ihren Büchern schreibt sie nicht über Behinderung, sondern über Vielfalt.

mediengarten

Die Rollstuhlfahrerin Tabea Michel bezeichnet sich selbst als Kunst- und Kulturschaffende mit Behinderung. Hauptberuflich ist sie Übersetzerin.

Ein Zufall machte sie zur Kinderbuchautorin. Als sie auf den Sohn einer Freundin aufpasste, erzählten sie sich gegenseitig Geschichten. Die Tatsache, dass der Sohn ihre Geschichten langweilig fand, wollte Tabea Michel nicht auf sich sitzen lassen. Sie begann zu Hause Geschichten aufzuschreiben, um sie dem Sohn der Freundin zeigen zu können. So bekam sie die Inspiration für ihr erstes Kinderbuch „Ich wär so gern so elegant wie mein Freund, der Elefant“.

Tabea Michel liest ihre Texte gerne auch in Schulen vor. Sie besteht darauf, dass ihre Bücher nicht von Behinderung, sondern von der positiven Wirkung der gesellschaftlichen Vielfalt handeln.

Es ist wichtig, vor allem Kindern mit Behinderungen zu vermitteln, dass ihre Behinderung nichts Negatives ist, sondern dass sie gut sind, so wie sie sind.

Sie selbst hatte als junger Mensch oft das Gefühl, ihre Behinderung durch große akademische Leistungen kompensieren zu müssen. Einerseits setzte sie das sehr unter Druck, andererseits brachte sie der Ehrgeiz dorthin, wo sie heute ist.

Mit Ivana Veznikova spricht Tabea Michel unter anderem über die Bedeutung der Kultur und über Inklusion und Empowerment.

Die Sendung „Inklusive Bücher ohne Behinderung mit Tabea Michel“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.