PERSPEKTIVENWECHSEL – mit Tina Holmes

Per E-Mail teilen

In der neuen Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL spricht die Aktivistin und Nationalratswahlkandidatin der NEOS Tina Holmes über die Wichtigkeit von politischem Engagement.

Mediengarten

Tina Holmes studiert Jus, berät Unternehmen und ist Fachreferentin bei der Lebenshilfe Österreich. Neben zahlreichen Ehrenämtern tritt sie im Herbst 2024 für die NEOS bei der Nationalratswahl an.

Tina Holmes hat schon sehr früh begonnen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Ihr erstes Engagement entstand aus einer Lebensnotwendigkeit heraus. Tina Holmes hat Spinale Muskelatrophie, eine Krankheit, bei der sich die Muskeln im Körper abbauen und die irgendwann dazu führt, dass die Patient:innen ersticken. Seit 2017 gibt es ein Medikament, das bei der Krankheit hilft. Dieses wurde aber von Österreich nicht finanziert.

Tina Holmes gründete eine Patient:innenorganisation und setzte sich u.a. mit Unterschriftensammlungen dafür ein, dass Patient:innen die für sie lebenswichtige Behandlung finanziert bekommen.

Inklusion im Bereich der Medizin ist aus Tina Holmes Sicht noch lange nicht gegeben. Das beginnt schon bei den Grundlagen – nur wenige Ordinationen sind barrierefrei zugänglich. Oft werden aus Personalmangel wichtige Behandlungen nicht genehmigt.

In ihrer Arbeit ist es Holmes wichtig, langfristig für Menschen mit Behinderungen etwas bewegen zu können. In Österreich sieht sie neben dem medizinischen Bereich noch viele andere Lücken, wenn es um Inklusion geht. Im Bereich Schule gäbe es einen großen Nachholbedarf. Inklusion von Anfang an sei wichtig, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu stärken.

Für die eigene Teilhabe war für Tina Holmes Persönliche Assistenz wichtig. Diese half ihr, in der Schulzeit besser in die Klassengemeinschaft integriert zu werden und ermöglicht ihr ein selbstbestimmtes Leben. Für sie ist Persönliche Assistenz deshalb der Game Changer, wenn es um Inklusion geht.

Wenn sich Holmes nicht politisch engagiert, widmet sie sich eher ruhigen Beschäftigungen wie Kochen oder Lesen.

Im Gespräch mit Ivana Veznikova spricht Tina Holmes über ihre Arbeit, über die Relevanz von Ehrenämtern, wieso es wichtig ist, über der Diskussion zur diskriminierungsfreien Sprache nicht das konkrete Handeln zu vergessen und warum sich mehr Menschen mit Behinderung in die Politik trauen sollten.

Die Sendung „Warum ich in die Politik will – mit Tina Holmes“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni mit der fünften Staffel. OKTO strahlt alle zwei Wochen am Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.