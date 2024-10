PERSPEKTIVENWECHSEL: Neurodiversität – vom „Normalen“ Anderssein

Per E-Mail teilen

Im aktuellen Beitrag von PERSPEKTIVENWECHSEL sprechen Michaela Hartl und Anna Marton über Neurodiversität und Neurodivergenz.

Mediengarten

Vielfalt gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Gehirnen und Denkmustern. Rund 15 % der Bevölkerung haben andere Gehirnverknüpfungen, die als ADHS oder Autismus bezeichnet werden.

„Besonders logisches Denken führt manchmal zu abstrakten Interaktionen. Gefühle und Sinneseindrücke werden viel stärker empfunden, aber gleichzeitig auf einer logischen Ebene verarbeitet“, sagt Anna Marton über Autismus. Sie ist selbst im neurodivergenten Spektrum und baut als Gründerin und Geschäftsführerin von Amazing 15 täglich Brücken zwischen Führungskräften und Menschen im neurodivergenten Spektrum.

Michaela Hartl ist ausgebildete Sonder- und Heilpädagogin, Autorin und ADHS-Trainerin für Kinder und Erwachsene. Ihr Forschungsschwerpunkt ist das Emotionsleben von Menschen im Spektrum.

Für Michaela Hartl ist der Begriff der Neurodiversität wichtig, denn er sagt aus, dass das menschliche Denken vielfältig ist und hebt im Gegensatz zum Begriff Neurodivergenz die Andersartigkeit nicht hervor. Anna Marton und ihre Familie sind selbst betroffen. Sie sieht das anders.

Für sie und ihre Familie sei es wichtig anzuerkennen, dass sie sich von anderen unterscheiden. Auch eine Diagnose zu haben, sei gut gewesen, denn diese helfe Verhaltensweisen von der Persönlichkeit zu trennen. Eine Diagnose ist für Marton auch eine wichtige Grundlage, um ein Stärkenprofil zu erkennen. Auch für das Umfeld ist eine Diagnose gut, denn sie hilft, das Verhalten des neurodiversen Menschen besser zu verstehen und Missverständnisse im alltäglichen Umgang zu vermeiden. Neurodivergent zu sein, kann laut Marton auch ein Potential sein, das es zu erkennen und zu nutzen gilt.

Im Gespräch mit Ivana Veznikova sprechen Michaela Hartl und Anna Marton unter anderem über ihr vielfältiges Engagement für neurodiverse Menschen, über gute Werkzeuge für Alltagsbewältigung, die Strategie des Masking und warum Neurodiversität auch ein Vorteil sein kann.

Die Sendung „Neurodiversität – vom „Normalen“ Anderssein“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni mit der fünften Staffel. OKTO strahlt alle zwei Wochen am Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.