PERSPEKTIVENWECHSEL-Schauspiel-Rollen-Rampenlicht mit Yuria Knoll

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist die Schauspielerin Yuria Knoll zu Gast. Neben der Schauspielerei ist sie außerdem Moderatorin und Radiomacherin.

Die vielseitige Künstlerin Yuria Knoll ist in Japan geboren und in Österreich aufgewachsen. Ihr Heimatdorf in Salzburg wurde ihr sehr schnell zu klein, schon mit 15 ging sie daher nach Wien.

Theater hat Juria Knoll schon lange fasziniert, schon während sie in der Handelsschule war, zog es sie ans Theater. Dann entschied sie sich für eine professionelle Ausbildung. Damit wurde Yuria Knoll zur Pionierin, denn sie ist die erste Rollstuhlfahrerin, die die sogenannte bühnenreife Prüfung vor der Paritätischen Kommission Wien abgelegt hat.

Der Weg dorthin war nicht ganz leicht, Schauspieluniversitäten lehnten sie ab. Die Gründe waren zum Teil strukturelle Probleme wie fehlende Barrierefreiheit. Doch die auf der Bühne erfahrene Yuria Knoll lässt sich von Vorurteilen und Barrieren nicht aufhalten.

Mittlerweile hat sie Auftritte bei den Wiener Festwochen, im japanischen Fernsehen oder am Burgtheater. Yuria Knolls Traumrolle ist Königin Elisabeth aus Maria Stuart von Friedrich Schiller, denn es reizt sie als Frau mit Behinderung eine Figur zu spielen, die Macht hat.

Leider gibt es immer noch sehr wenig Menschen mit Behinderungen im Schauspielberuf. Yuria Knoll wünscht sich komplexere Geschichten über Menschen mit Behinderungen, in der eine Behinderung mehr ist als ein tragischer Plot-Twist. Die Behinderung sollte einfach als Teil des Lebens einer Figur gesehen werden. Auch werden Geschichten über Menschen mit Behinderungen sehr oft von Menschen ohne Behinderungen erzählt, was dazu führen kann, dass problematische Vorstellungen reproduziert werden.

Im Studiogespräch mit Ivana Veznikova spricht Yuria Knoll unter anderem über die sich langsam verändernde Repräsentation von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit und in den Medien und warum bauliche Barrierefreiheit ein wichtiger Schritt zur Inklusion im Kulturbetrieb ist. Außerdem werden Ausschnitte aus Yuria Knolls Arbeit gezeigt.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

