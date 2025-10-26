PERSPEKTIVENWECHSEL: Schwarzes Loch und Supernova mit Manuel Gatterer

Manuel Gatterer begleitet Menschen mit psychischer Erkrankung. Er ist selbst betroffen und hilft mit seiner Erfahrung anderen Menschen. In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL spricht er über psychische Gesundheit.

Mediengarten

Manuel Gatterer stammt aus Südtirol, arbeitet als Sprachlehrer und Lektor, setzt sich aber auch auf vielen Ebenen für Menschen mit psychischer Erkrankung ein.

Er selbst lebt mit einer bipolaren Erkrankung. Diese ist nicht immer in seinem Alltag präsent und zeichnet sich durch einen Wechsel von manischen und depressiven Phasen aus. Diese Krankheit erfordert es, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, was einem hilft. Gatterer selbst half es, seine Lebensumstände zu ändern.

„Psychische Erkrankungen sind nicht sichtbar, dennoch muss man sie ernst nehmen“, so Gatterer. Die Sensibilität für die Psyche fehlt uns oft noch. Es braucht Reflexion, sowohl für das, was in anderen Menschen vorgeht, als auch für das, was in einem selbst vorgeht.

Dass psychische Erkrankung immer noch ein Tabu ist, spürte Gatterer selbst im Zuge eines persönlichen Schicksalsschlages. Seine Mutter brachte sich aufgrund der eigenen psychischen Erkrankung um. Er war noch ein Kind. Damals hätte er sich gewünscht, dass man mit ihm kindgerecht darüber gesprochen hätte, doch es wurde geschwiegen.

Um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen, hat Gatterer eine sogenannte EX-IN Ausbildung gemacht. EX-IN heißt Experienced Involvement. Das meint, dass Menschen, die selbst eine psychische Erkrankungen und Krisen in diesem Zusammenhang überwunden haben, nun anderen dabei helfen, das Gleiche zu schaffen. Es bedeutet, kurz gesagt, Menschen auf dem Weg zur Genesung zu unterstützen.

Das Peer-Konzept bietet viele Möglichkeiten. Die Anwesenheit einer selbst betroffenen Person macht viel aus, nicht nur für Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung leben, sondern auch für Angehörige des medizinischen Fachbereichs.

Wie über psychische Erkrankung gesprochen werden sollte, welche Unterstützungsangebote es gibt und vieles mehr, darüber spricht Manuel Gatterer mit Ivana Veznikova.

Die Sendung mit dem Titel „Schwarzes Loch und Supernova mit Manuel Gatterer“, finden Sie wie immer auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.