PERSPEKTIVENWECHSEL: Sichtbarkeit im Film mit Lukas Ladner

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist der Filmemacher Lukas Ladner zu Gast. Bekannt ist er durch seinen Dokumentarfilm „Eva-Maria“, in dem es um den Kinderwunsch einer Frau mit Behinderung geht.

Der Filmschaffende und Medienkünstler Lukas Ladner ist in verschiedenen medialen Bereichen tätig. Neben Dokumentarfilmprojekten arbeitet er auch mit Virtual Reality und leitet ein Theater in Innsbruck.

Als Kind faszinierten ihn Science Fiction- und Fantasyfilme. Diese Filme erschufen ganz neue Welten und weckten in Ladner die Lust, selbst mittels Film neue Dinge zu kreieren.

Mit 15 drehte er seinen ersten Stop Motion-Film. Sein bevorzugtes Medium ist aber der Dokumentarfilm. Er bietet mehr Freiheiten als ein Spielfilm, der meist sehr stark an einer vorgegebenen Geschichte festhält.

Sein bekanntester Dokumentarfilm ist der Kinofilm „Eva-Maria“, in dem er sowohl vor als auch hinter der Kamera mitwirkt. Als Eva-Marias Persönlicher Assistent unterstützt er sie im Alltag und dokumentiert als Filmemacher ihren Weg zur Mutterschaft. Die einfühlsame Dokumentation wurde mit dem mabacher-Award ausgezeichnet.

Den ersten Kontakt zu Menschen mit Behinderungen hatte Ladner als Zivildiener in der Lebenshilfe. Aber erst seine Tätigkeit als Persönlicher Assistent führte dazu, dass er die Strukturen, in denen Menschen mit Behinderungen leben müssen, hinterfragte.

Er lernte, dass Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft wenig sichtbar sind und nicht die gleichen Chancen haben wie Menschen ohne Behinderungen. Für ihn sind Filme und Medien ein Weg, um die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

Mit Ivana Veznikova spricht er u.a. über die Erfahrungen beim Dreh von „Eva-Maria“, über seine Tätigkeit als Persönlicher Assistent und über Vorurteile gegenüber dem Thema Mutterschaft und Behinderung.

