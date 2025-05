PERSPEKTIVENWECHSEL: The Rollin´Punk-Max Silbernagl

Per E-Mail teilen

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist der Punk-Musiker, Autor und Journalist Max Silbernagel zu Gast.



Für Max Silbernagl ist Musik eine Möglichkeit, Ordnung in seinen Kopf zu schaffen. Zur Musik kam der Südtiroler durch seine Familie. Damals fing er mit traditionellen Liedern an, bis er als Teenager Bands wie „AC/DC“, „Nirvana“ oder „Melvins“ entdeckte. So kam er dann vom Traditionellen zu den Musikrichtungen Rock, Punk und Grunge.

Ein Umzug nach Deutschland und der Wunsch, dort neue Kontakte zu knüpfen, führte dazu, dass er selbst Musik machte. Heute ist Max Silbernagl Leadsänger der Punk Band „Chaos Junkies“ und lebt in Innsbruck.

Mit der Barrierefreiheit bei Auftritten ist es, wie er sagt, nicht so einfach. So gibt es sehr wenig barrierefreie Bühnen. Für einen Auftritt muss man schon mal einiges in Kauf nehmen, wie einen Plastikstuhl statt des eigenen Rollstuhls oder das Überwinden von Wendeltreppen. Doch Hindernisse schrecken Max Silbernagl nicht ab.

Max Silbernagl ist vielseitig: Neben Musik schreibt er Bücher wie „Gedankenhochsprung“ und Artikel über Kunst und Kultur in Südtirol, inspiriert vom Beobachten der Menschen. In der Sendung präsentiert er sein musikalisches und literarisches Können.

Mit Ivana Veznikova spricht er über Gesellschaftskritik und Kunst. Warum Menschen mit Behinderungen sich mehr vernetzen sollten und was Österreich und Südtirol in Sachen Inklusion voneinander lernen können.

Die Sendung „Max Silbernagl – The Rollin‘ Punk“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni 2024 mit der fünften Staffel. OKTO strahlt ab 29. Oktober 2024 jeden Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.