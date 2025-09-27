PERSPEKTIVENWECHSEL – Unbewusste Vorurteile mit Lena Öllinger

PERSPEKTIVENWECHSEL – „Ein Gast – Viele Seiten“ mit Miriam Labus
Die Rollstuhlfahrerin Miriam Labus ist ein bekanntes Gesicht in Österreich. Sie ist Produktionsleiterin bei ORF Sport, Moderatorin und Podcasterin. Der …
In dieser Sendung spricht Lena Öllinger über Vorurteile, Inklusion und queer sein mit Behinderung.
Die Juristin, Diversity-Beraterin und Unternehmerin Lena Öllinger ist hör- und sehbehindert und arbeitet bei myAbility als Expertin für Behinderung und Barrierefreiheit. Sie schätzt die Vielfalt ihrer Arbeit, leitet Trainings und hält Vorträge. Inklusion und Chancengleichheit sind ihr zentrales Anliegen.
Öllinger betont, dass Vielfalt neue Lösungen bringt und dass niemand aufgrund seiner Hautfarbe oder einer Behinderung benachteiligt werden darf.
Als taub-blinde Person erlebt sie selbst viele Barrieren – in Wien kommt sie vergleichsweise noch gut zurecht, in ihrer Heimat Kärnten ist die Situation für sie jedoch deutlich schlechter.
In Regionen mit wenigen Angeboten für Menschen mit Behinderungen sei ein selbstbestimmtes Leben kaum möglich. Barrierenabbau hilft allen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Abbau unbewusster Vorurteile, etwa die Vorstellung, Menschen mit Behinderungen seien hilfsbedürftig und könnten nichts leisten.
Öllinger lebt mit Mehrfachdiskriminierung – sie hat eine Behinderung und ist queer. Sie engagiert sich in der Kampagne Positively Purple, die jährlich am 3. Dezember die Stärken von Menschen mit Behinderung sichtbar macht, u. a. durch lilafarbene Beleuchtung bekannter Gebäude. Für ihr Engagement erhielt sie 2024 den Preis der Vielfalt beim Diversity Ball.
Im Gespräch mit Ivana Veznikova spricht sie über Vorurteile, Inklusion, Stereotype und Aktivismus in der LGBTQIA+-Community. Die Sendung gibt es auf der Website von PERSPEKTIVENWECHSEL.
Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.
Die Rollstuhlfahrerin Miriam Labus ist ein bekanntes Gesicht in Österreich. Sie ist Produktionsleiterin bei ORF Sport, Moderatorin und Podcasterin. Der …
Die Rollstuhlfahrerin Tabea Michel bezeichnet sich selbst als Kunst- und Kulturschaffende mit Behinderung. Hauptberuflich ist sie Übersetzerin. Ein Zufall machte …
Ajun Pfaffstaller ist sehbehindert. Deshalb kennt er die Ungerechtigkeiten, die Menschen mit Behinderungen tagtäglich erleben müssen. Pfaffstaller ist ein Mensch, …
Daniela Rammel ist Wienerin. Als kleinwüchsige Frau machen ihr nicht nur bauliche Barrieren zu schaffen, sondern die Tatsache, dass man …
Den Mukherjees erste große Liebe sind Kunst und Kultur, für diese beiden Dinge würde er alles stehen und liegen lassen, …
Shani Dhanda ist in vielen Bereichen aktiv – sie ist Aktivistin, Eventmanagerin, Influencerin, Autorin und Broadcasterin. In all ihren Tätigkeiten …
Die Juristin, Diversity-Beraterin und Unternehmerin Lena Öllinger ist hör- und sehbehindert und arbeitet bei myAbility als Expertin für Behinderung und …
Die Stadt Wien hat ihr Webportal wien.gv.at modernisiert, informiert die Stadt Wien kürzlich in einer Aussendung. Bürger:innen erhalten nun einen …
Bereits 2023 wurde Österreich vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen empfohlen, den Ausbau des segregierenden Schulsystems zu …
Die Einstellung von Menschen mit Behinderungen führt im Unternehmen oftmals zu einem Kulturwandel zum Positiven hin. Denn von einem offenen …
Am 29. September 2025 startet der ORF ein neues barrierefreies Angebot: Die täglichen Ausgaben von „Bundesland heute“, „Südtirol heute“ sowie …
Ab 29. September 2025 werden alle „Bundesland heute“-Ausgaben und sämtliche Sendungen auf ORF Sport +, die ein gesprochenes Wort enthalten, …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Ein Schild bei einem Behindertenparkplatz in Lago Sirio in der Nähe von Ivrea im Piemont, Italien. Übersetzt heißt es: Willst …