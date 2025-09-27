PERSPEKTIVENWECHSEL – Unbewusste Vorurteile mit Lena Öllinger

In dieser Sendung spricht Lena Öllinger über Vorurteile, Inklusion und queer sein mit Behinderung.

Die Juristin, Diversity-Beraterin und Unternehmerin Lena Öllinger ist hör- und sehbehindert und arbeitet bei myAbility als Expertin für Behinderung und Barrierefreiheit. Sie schätzt die Vielfalt ihrer Arbeit, leitet Trainings und hält Vorträge. Inklusion und Chancengleichheit sind ihr zentrales Anliegen.

Öllinger betont, dass Vielfalt neue Lösungen bringt und dass niemand aufgrund seiner Hautfarbe oder einer Behinderung benachteiligt werden darf.

Als taub-blinde Person erlebt sie selbst viele Barrieren – in Wien kommt sie vergleichsweise noch gut zurecht, in ihrer Heimat Kärnten ist die Situation für sie jedoch deutlich schlechter.

In Regionen mit wenigen Angeboten für Menschen mit Behinderungen sei ein selbstbestimmtes Leben kaum möglich. Barrierenabbau hilft allen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Abbau unbewusster Vorurteile, etwa die Vorstellung, Menschen mit Behinderungen seien hilfsbedürftig und könnten nichts leisten.

Öllinger lebt mit Mehrfachdiskriminierung – sie hat eine Behinderung und ist queer. Sie engagiert sich in der Kampagne Positively Purple, die jährlich am 3. Dezember die Stärken von Menschen mit Behinderung sichtbar macht, u. a. durch lilafarbene Beleuchtung bekannter Gebäude. Für ihr Engagement erhielt sie 2024 den Preis der Vielfalt beim Diversity Ball.

Im Gespräch mit Ivana Veznikova spricht sie über Vorurteile, Inklusion, Stereotype und Aktivismus in der LGBTQIA+-Community. Die Sendung gibt es auf der Website von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 20. Mai 2025 mit der sechsten Staffel. OKTO strahlt jeden zweiten Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.