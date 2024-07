PERSPEKTIVENWECHSEL – Unternehmertum und Behinderung

Per E-Mail teilen

In der neuen Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL erzählt Christian Zehetgruber von Unternehmensgründung und der Relevanz von Hilfsmitteln.

Mediengarten

Christian Zehetgruber hat eine Sehbehinderung. Das hat ihn nicht davon abgehalten, beruflich erfolgreich zu sein. Er wollte keine „klassische Karriere“ von Menschen mit Sehbehinderungen einschlagen und weder Korbflechter noch Trafikant werden.

Sein Interesse galt schon sehr früh dem Thema IT und Hilfsmittel. Als er in der Schule das erste Mal ein Bildschirmlesegerät zur Verfügung gestellt bekommen hat, veränderte das sein Leben. Seitdem konnte er besser lesen und Schule machte Spaß.

Auch später begleitete ihn das Thema Hilfsmittel – seit 25 Jahren ist er Geschäftsführer von VIDEBIS, einem Unternehmen, das sich der ganzheitlichen Hilfsmittelversorgung verschrieben hat. Von Kindern bis Senioren soll jeder und jede das passende Hilfsmittel bekommen. Sehbehinderte Expert:innen helfen den Betroffenen dabei, das für sie passende Hilfsmittel zu finden.

Auch möchte Zehetgruber andere Menschen mit Behinderungen dazu ermutigen, selbstständig zu werden. Er ist deshalb Mitbegründer der „Association of Entrepreneurs with Disabillities“. Das ist ein Verband, der Menschen mit Behinderungen bei einer Unternehmensgründung berät. Neben Hilfsmitteln, Technologien und Selbstständigkeit ist Zehetgruber sportbegeistert – von Torball bis zum Blindentennis hat er schon viel gespielt.

Im Gespräch mit Ivana Veznikova spricht er über die Relevanz von technischem Fortschritt, über Selbstständigkeit und Unternehmertum, über die Schwierigkeiten bei der Hilfsmittelversorgung und über die Wichtigkeit von Diversität.

Die Sendung mit Christian Zehetgruber „Unternehmertum und Behinderung“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni mit der fünften Staffel. OKTO strahlt alle zwei Wochen am Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.