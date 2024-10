PERSPEKTIVENWECHSEL: Vom Lehrberuf mit einer Behinderung

In diesem Beitrag von PERSPEKTIVENWECHSEL gibt es ein Gespräch mit Claudia Rauch. Zu ihrer Zeit war sie die erste blinde Lehrerin in einer Regelschule.

Mediengarten

Claudia Rauch träumte schon als Kind davon, Lehrerin zu werden. Besonders schön an diesem Beruf findet sie, dass man Biografien prägen, Interessen wecken und Schüler:innen positiv begleiten kann – vor allem, wenn sich ehemalige Schüler:innen später für die gemeinsame Zeit bedanken.

Dass sie 18 Jahre in ihrem Traumberuf arbeiten konnte, war nicht selbstverständlich, da sie seit ihrem vierten Lebensjahr blind ist. Heute, in ihren Fünfzigern, blickt sie sowohl auf ihre eigene Schulzeit als auch auf ihre Zeit als erste blinde Lehrerin an einer Regelschule in Österreich zurück.

In ihrer Schulzeit musste sie sich Inklusion oft hart erkämpfen. Neben ihrem Ehrgeiz spielten das Engagement ihrer Eltern und mutiger Lehrer:innen eine entscheidende Rolle. Auch technische Hilfsmittel, wie ein Fernsehlesegerät, halfen ihr.

Später setzte sie sich dafür ein, das Lehramtsstudium regulär zu absolvieren. Claudia Rauch kritisiert, dass das Bildungssystem zu stark auf Defizite fokussiert ist. Sonderschulen, die Kinder mit Behinderungen ausschließen, sollten überflüssig werden. Stattdessen fordert sie inklusive Lernräume, in denen alle Schüler:innen das nötige Umfeld finden, um sich zu entfalten.

Im Gespräch mit Moderator Thomas Lindermayer teilt sie ihre Erfahrungen über Inklusion im Unterricht, den Mehrwert von Lehrer:innen mit Behinderungen und die Besonderheiten, die eine blinde Lehrkraft im Klassenzimmer mit sich bringt.

Die Sendung „Vom Lehrberuf mit einer Behinderung“ mit Claudia Rauch finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni 2024 mit der fünften Staffel. OKTO strahlt ab 29. Oktober 2024 jeden Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.