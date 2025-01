PERSPEKTIVENWECHSEL: Zeich(n)en für die Inklusion mit Petra Plicka

Per E-Mail teilen

In dieser Sendung von PERSPEKTIVENWECHSEL ist Peter Plicka zu Gast. Ihre Zeichnungen machen schwere Inhalte leicht verständlich.

Mediengarten

Petra Plicka ist Unternehmensberaterin und Qualitätsmanagerin. Menschen mit Behinderungen ist sie aber vor allem als Flipchart-Künstlerin bekannt. Ihre sogenannten Zeichenprotokolle machen komplexe Inhalte für alle leicht verständlich.

Sie ist Wienerin mit tschechischen Wurzeln. Ihre Kindheit verbrachte sie teilweise in der Türkei. Noch ungewöhnlicher ist, dass sie Teile ihrer Kindheit auch in einem Seniorenheim verbrachte. Der Grund dafür war der Beruf ihrer Mutter, die ein Seniorenheim leitete. In der Zeit im Seniorenheim lernte sie, die Kommunikationsweisen von anderen Menschen zu akzeptieren.

Einer ihrer späteren Berufe war Unternehmensberaterin. Dort arbeitete sie viel mit Flipcharts und nutzte ihre zeichnerischen Fähigkeiten bei deren Gestaltung. Ihren ersten Kontakt zu Menschen mit Behinderungen bekam sie durch Integration Österreich. Dort suchte man jemanden für eine Sensibilisierungskampagne, bei der es darum ging, alternative Bilder von Menschen mit Behinderungen als Gegengewicht zur diskriminierenden Darstellungsweise von Formaten wie „Licht ins Dunkel“ zu entwickeln.

Plicka unterstützte bei der Organisation der Veranstaltung und stellte fest, dass Zeichnen ein gutes Mittel ist, um unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen und Inhalte verständlich zu machen.

Diese Erfahrung veränderte ihr Leben, und aus der Unternehmensberaterin wurde eine „Flipchartista“, die durch Zeichnen und durch das Zusammenfassen von Inhalten in einfacher Sprache Kommunikationsbarrieren überwindet.

Mit Ivana Veznikova spricht Petra Plicka über ihre Jugend im Seniorenheim und über die Gestaltung ihrer Flipcharts. Worauf kommt es dabei an? Was bedeutet Leichte Sprache? Und wie reduziert man komplexe Inhalte auf das Wesentliche?

Die Sendung „Zeich(n)en für die Inklusion mit Petra Plicka“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni 2024 mit der fünften Staffel. OKTO strahlt ab 29. Oktober 2024 jeden Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.