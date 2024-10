PERSPKTIVENWECHSEL – Barrierefreies Planen und Bauen

Per E-Mail teilen

In der neuen Sendung von PERSPKTIVENWECHSEL spricht Architekt Bernhard Hruska über menschengerechtes Design und intelligentes Planen und Bauen.

Mediengarten

Architektur muss alle Menschen miteinbeziehen. Fehlende gesellschaftliche Inklusion schadet auch der Architektur, denn Architekt:innen, die keine Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderungen haben, sehen auch nicht deren Bedürfnisse.

Der Architekt und Berater für Barrierefreiheit Bernhard Hruska arbeitete während seines Studiums als Persönlicher Assistent. So kam er erstmals mit Menschen mit Behinderungen und der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Kontakt. Seitdem setzt er sich für Barrierefreiheit, Inklusion und menschengerechte Architektur ein.

In seiner Arbeit hat Bernhard Hruska schon früh gelernt, wie wichtig das Netzwerken ist, um Erfahrungen und gute Ideen zu sammeln.

Ein wichtiger Teil seiner Arbeit ist die Entwicklung einheitlicher Baunormen für Barrierefreiheit. Am Beginn seiner Karriere gab es 27 verschiedene Regelungen für den Bau einer barrierefreien Toilette. Deshalb sind Regelwerke, wie zum Beispiel die die Ö-NORM B 1600, so wichtig, um Barrierefreiheit umzusetzen. Universelles Design sollte Teil der Ausbildung von Architekt:innen, Ingeneur:innen und Designer:innen sein, fordert Hruska.

Im Gespräch mit Ivana Veznikova spricht Bernhard Hruska unter anderem über die Bedeutung der Vielfalt für die Architektur, über große Projekte wie den Umbau des Parlaments oder über den Kampf der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung um Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. Bernhard Hruska zeigt auf, dass es beim Thema Barrierefreiheit nicht nur um Gebäude geht.

Die Sendung „Barrierefreies Planen und Bauen“ finden Sie auf der Internetseite von PERSPKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

Die preisgekrönte Inklusionssendung von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer startete am 25. Juni mit der fünften Staffel. OKTO strahlt alle zwei Wochen am Dienstag um 20:05 Uhr eine neue Folge „Perspektivenwechsel“ aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar ist.