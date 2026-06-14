PESPKTIVENWECHSEL mit Barbara Sima-Ruml

In diesem Beitrag von PESPKTIVENWECHSEL gibt es ein Gespräch mit Barbara Sima-Ruml.

Mediengarten

Sie ist selbstbewusst und setzt sich für Barrierefreiheit und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen ein. Die Rede ist von Barbara Sima-Ruml. Die Rollstuhlfahrerin hat viele Gesichter, für Barbara Sima-Ruml ist Barrierefreiheit ein Menschenrecht. Sie kämpft dafür, dass Menschen mit Behinderungen ein chancenreiches Leben ohne Barrieren führen können.

Sima-Ruml kam durch einen Unfall mit 19 Jahren in den Rollstuhl. Bevor sie selbst eine Behinderung hatte, dachte sie, dass mit einer Behinderung das Leben zu Ende wäre. Erst durch die eigene Behinderung änderte sich diese Sichtweise.

Nun weiß sie, dass man auch mit Behinderung ein schönes Leben haben kann. Damit auch andere Menschen mit Behinderungen ein gutes Leben führen können, ist sie vielfältig aktiv. Sima-Ruml ist Sachverständige für barrierefreies Bauen sowie Lehrbeauftragte an der TU Graz und der FH Joanneum.

Als „Vierrad-Diva“ schreibt sie eine Kolumne und spricht in Podcasts über ihr Leben als Frau und Mutter mit Behinderung sowie über Ableismus und Diskriminierung.

Im Jahr 2024 geht sie aus Wut darüber in die Politik, dass die Anliegen von Menschen mit Behinderungen weitgehend übergangen werden. Sie erhielt einen Listenplatz für die Nationalratswahl und kandidiert aktuell bei der Grazer Gemeinderatswahl. Vielen Menschen mit Behinderungen fehlen die Ressourcen, um eine politische Karriere zu verfolgen, deshalb möchte sie ihre Kräfte und Erfahrungen zur Verfügung stellen.

Es braucht mehr Menschen mit Behinderungen in der Politik. Derzeit sind es viel zu wenige, um die Community angemessen zu repräsentieren. Vor allem als Frau mit Behinderung ist man mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt, deshalb braucht man eine dicke Haut. Barbara Sima-Ruml beschreibt sich als lustige Person, die gerne lacht. Wenn sie jedoch für etwas kämpft, wird sie zur Hexe.

Mit Ivana Veznikova spricht sie unter anderem über Fortschritte und Missverständnisse beim barrierefreien Bauen, über ihre zahlreichen Tätigkeiten, Mutterschaft und darüber, was es braucht, damit mehr Menschen mit Behinderungen in der Politik aktiv sein können.

Die Sendung mit Barbara Sima-Ruml finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.

Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL

OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönten Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.