PESPKTIVENWECHSEL mit Barbara Sima-Ruml

PERSPEKTIVENWECHSEL: Disability Leadership mit Julia Moser
Sich für andere einzusetzen, liegt der Juristin Julia Moser im Blut, schon mit 8 Jahren kaufte sie ein Stück Regenwald. …
In diesem Beitrag von PESPKTIVENWECHSEL gibt es ein Gespräch mit Barbara Sima-Ruml.
Sie ist selbstbewusst und setzt sich für Barrierefreiheit und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen ein. Die Rede ist von Barbara Sima-Ruml. Die Rollstuhlfahrerin hat viele Gesichter, für Barbara Sima-Ruml ist Barrierefreiheit ein Menschenrecht. Sie kämpft dafür, dass Menschen mit Behinderungen ein chancenreiches Leben ohne Barrieren führen können.
Sima-Ruml kam durch einen Unfall mit 19 Jahren in den Rollstuhl. Bevor sie selbst eine Behinderung hatte, dachte sie, dass mit einer Behinderung das Leben zu Ende wäre. Erst durch die eigene Behinderung änderte sich diese Sichtweise.
Nun weiß sie, dass man auch mit Behinderung ein schönes Leben haben kann. Damit auch andere Menschen mit Behinderungen ein gutes Leben führen können, ist sie vielfältig aktiv. Sima-Ruml ist Sachverständige für barrierefreies Bauen sowie Lehrbeauftragte an der TU Graz und der FH Joanneum.
Als „Vierrad-Diva“ schreibt sie eine Kolumne und spricht in Podcasts über ihr Leben als Frau und Mutter mit Behinderung sowie über Ableismus und Diskriminierung.
Im Jahr 2024 geht sie aus Wut darüber in die Politik, dass die Anliegen von Menschen mit Behinderungen weitgehend übergangen werden. Sie erhielt einen Listenplatz für die Nationalratswahl und kandidiert aktuell bei der Grazer Gemeinderatswahl. Vielen Menschen mit Behinderungen fehlen die Ressourcen, um eine politische Karriere zu verfolgen, deshalb möchte sie ihre Kräfte und Erfahrungen zur Verfügung stellen.
Es braucht mehr Menschen mit Behinderungen in der Politik. Derzeit sind es viel zu wenige, um die Community angemessen zu repräsentieren. Vor allem als Frau mit Behinderung ist man mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt, deshalb braucht man eine dicke Haut. Barbara Sima-Ruml beschreibt sich als lustige Person, die gerne lacht. Wenn sie jedoch für etwas kämpft, wird sie zur Hexe.
Mit Ivana Veznikova spricht sie unter anderem über Fortschritte und Missverständnisse beim barrierefreien Bauen, über ihre zahlreichen Tätigkeiten, Mutterschaft und darüber, was es braucht, damit mehr Menschen mit Behinderungen in der Politik aktiv sein können.
Die Sendung mit Barbara Sima-Ruml finden Sie auf der Internetseite von PERSPEKTIVENWECHSEL.
OKTO strahlt regelmäßig Folgen der preisgekrönten Inklusionssendung „Perspektivenwechsel“ von Antina Zlatkova und Thomas Lindermayer aus, die auch in der OKTOTHEK online nachsehbar sind.
Sich für andere einzusetzen, liegt der Juristin Julia Moser im Blut, schon mit 8 Jahren kaufte sie ein Stück Regenwald. …
Die Geschichte des österreichischen Tabakmonopols geht auf das Jahr 1784 und auf Kaiser Joseph II zurück. Er bestimmte das der …
Durch eine Verkalkung in den Arterien verlor Martin Bruno Walther beide Beine. Zunächst glaubte er nie wieder reisen zu können. …
Niki und Tommy Baudis sind mit 16 Jahren die jüngsten Gäste bei PERSPEKTIVEVENWECHSEL. Niki ist Rollstuhlfahrer und Tommy hat Lernschwierigkeiten, …
Der Filmschaffende und Medienkünstler Lukas Ladner ist in verschiedenen medialen Bereichen tätig. Neben Dokumentarfilmprojekten arbeitet er auch mit Virtual Reality …
Martin Habacher bezeichnete sich selbst als „kleinsten Social-Media-Berater der Welt“. Mit seiner schlagfertigen Art drückte der 2019 verstorbene Medienschaffende und …
Sie ist selbstbewusst und setzt sich für Barrierefreiheit und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen ein. Die Rede ist von Barbara …
Die AfD oder auch Alternative für Deutschland gibt es seit 2013. Seit 2025 ist die deutsche Partei durch das Bundesamt …
Die Ausstellung wurde von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig und der Universität Salzburg sowie Schülerinnen der HLW Salzburg-Annahof …
Im Mittelpunkt der 2024 gekauften und nun am 27. Mai 2026 in Betrieb genommenen Straßenbahnen Flexity steht neben mehr Kapazität …
Dem schnellen Alltag für einen Moment entkommen – ab 15. Juni 2026 auf ORF ON: Das neue Slow-TV-Format „Schau-Fenster“ arbeitet …
Nachdem die Praxis bei medizinischen Begutachtungen durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zuletzt für viel öffentliche Kritik gesorgt hat, soll ab 1. …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Vor über 20 Jahren wurde das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz beschlossen. Es soll Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligung schützen und für mehr Barrierefreiheit …