Petitionsausschuss debattiert Anliegen aus dem Verkehrs- und Familienbereich

Per E-Mail teilen

Einstimmig beschlossen wurde, dass sich der Verkehrsausschuss der Barrierefreiheit am Bahnhof widmen soll.

BIZEPS

Im Petitionsausschuss des Nationalrats stand am 5. Oktober 2023 eine Vielzahl an Bürger:innenanliegen auf der Tagesordnung. Diskutiert wurde vorrangig über den Bau und Ausbau von Schnellstraßen in Niederösterreich, die Spritpreise und den Schüler:innentransport sowie über die im Rahmen des Finanzausgleichs zur Verfügung gestellten Mittel für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Einstimmig beschlossen wurde, dass sich der Verkehrsausschuss der Barrierefreiheit am Bahnhof widmen soll.

Barrierefreiheit am Bahnhof Ernsthofen

Mit Petitionen zur Barrierefreiheit am Bahnhof Ernsthofen in Niederösterreich wird sich künftig der Verkehrsausschuss befassen. Sowohl von Seiten der SPÖ (116/PET) als auch der ÖVP (118/PET) liegen Initiativen vor, welche die Verbesserung der Infrastruktur hinsichtlich eines barrierefreien Zugangs zu den dortigen Bahnsteigen zum Ziel haben.

Hans Stefan Hintner (ÖVP) sprach von einem berechtigen Anliegen der Region, wobei die ÖBB laut Rudolf Silvan (SPÖ) derzeit keine Verbesserungen plane.

Hermann Weratschnig (Grüne) sprach sich in diesem Zusammenhang für ein ambitioniertes Vorgehen beim Etappenplan aus und Fiona Fiedler (NEOS) dafür, Barrierefreiheit von Planungsbeginn an breit mitzudenken. Christian Ries (FPÖ) zeigte sich erfreut darüber, das Thema im Fachausschuss vertiefen zu können.

Siehe: Parlamentskorrespondenz